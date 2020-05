Messzebb kell majd állni egymástól a dobogón

//formula.hu/f1/2020/05/19/messzebb-kell-majd-allni-egymastol-a-dobogon

2020-05-19 14:13:00

A kormány fertőtlenítése a bokszkiállás közben, technikai átvizsgálás videón keresztül, a kisebb sérüléseket pedig mindenki lássa el maga, hogy az orvossal se kelljen érintkezni. Kijött az első autósportos vírusvédelmi útmutató.

Ahogy lassan éledezni kezdenek a technikai sportok Európában, a brit motorsportszövetség elérkezettnek látta az időt, hogy közzétegye azon új irányelveket, amelyekhez mostantól tartaniuk kell magukat az ország területén zajló autóversenyek során a csapatoknak, a szervezőknek és a pályaszemélyzetnek. Ezek tehát csak az Egyesült Királyságra vonatkoznak, azonban mindenképp jó irányadók lehetnek ahhoz, hogy nagyjából milyen új valósághoz kell majd alkalmazkodniuk a résztvevőknek – és az eseményeket csakis otthonról követő nézőknek – világszerte, amikor az autóversenyek visszatérnek a pályákra a koronavírus-járvány enyhülésével.

A friss brit motorsportos döntések egyike az a karanténszabály is, ami újabb akadályt görget a Formula-1 idei silverstone-i szereplése elé. Ha végül mégis megrendeznék a Brit Nagydíjat, akkor azon a hétvégén is a most kiadott ajánlások mentén kell majd működnie a mezőnynek (hacsak addig vissza nem vonják), emellett pedig minden, a szigetországban zajló sportautó-, túraautó- és raliverseny résztvevőinek figyelembe kell venniük azokat – persze attól függően, hogy kire mi vonatkozik, kivitelezésük és betartatásuk módjáról pedig mindig az adott esemény szervezői döntenek.

A főbb járványvédelmi követelmények a brit autósportban:

- A csapatszemélyzet létszámának csökkentése, hogy a közösségi távolságtartás könnyebben betartható legyen.

- Hacsak tehetik, a csapatok ne osszák meg, ne cserélgessék egymás között a szerszámokat és felszereléseket.

- Aki csak tudja, saját elsősegély-felszerelésének használatával kezelje a kisebb sérüléseket, ezzel elkerülve a szükségtelen orvosi látogatásokat.

- Azon sorozatokban, amelyekben versenyzőcsere történik a bokszkiállásoknál, a versenyzőnek fertőtlenítenie kell azokat a pontokat az autó belsejében, amelyekhez mindketten hozzáérnek. Emiatt legalább fél perccel felemelik a bokszkiállások kötelező minimumidejét.

- A versenyzői eligazításokat ne személyesen, hanem e-mailben vagy videókonferencián keresztül bonyolítsák le.

- A versenyigazgató az újonc pilótákkal beszélgethet személyesen, de csak nyílt térben, a kellő távolság betartásával.

- A versenyző mellett nem ülhet navigátor az autóban, ami így egy időre el is lehetetleníti a raliversenyek megrendezését.

- A járművek technikai ellenőrzése már videófelvételeken keresztül is történhet, ha a körülmények ezt megengedik.

- A díjátadó ceremóniák ezentúl a közösségi távolságtartás szigorú betartásával zajlanak.

- A csapattagoknak és a pályabíróknak mindig be kell tartaniuk az aktuális kormányzati szabályzatot a maszkviselést illetően.

- Egy pályabírói posztnál legfeljebb két személy tartózkodhat.

- És persze minden, a pálya területén tartózkodó személynek igazolnia kell, hogy nem mutatja a koronavírus-fertőzés tüneteit, és nem is találkozott az elmúlt 14 napban olyan személlyel, akin kimutathatóak voltak a tünetek.