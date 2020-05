Sajtó: Vettel határidőt kapott a Ferraritól

//formula.hu/f1/2020/05/11/sajto-vettel-hataridot-kapott-a-ferraritol

2020-05-11 06:17:00

Egy Ferrari-bennfentes szerint Sebastian Vettelnek több ajánlata is van már, de azt nem tudja, hogy melyiket mennyire veszi komolyan - információi szerint a Scuderiának a szezon előtt kell válaszolnia.

Egymásnak ellentmondó értesülések láttak napvilágot az utóbbi időben Sebastian Vettel szerződéshosszabbításával kapcsolatban, úgy tűnik, hogy mindenki csak találgat arról, hogy mikor és milyen ajánlatokat kapott eddig a német. A Ferrari-ügyekben leginkább bennfentesnek számító Leo Turrini is megszólalt, szerinte most is ott van egy ajánlat Vettel asztalán.

"A Ferrari valóban felajánlott egy szerződést Vettelnek egy évre, de arra kérték, hogy válaszoljon rá még június vége előtt, tehát még azt megelőzően, hogy elindulna a bajnokság. Vettel azért bizonytalan a szerződéssel kapcsolatban, mert nem biztos benne, hogy a pilóták kezelésében változás fog történni" - magyarázta Turrini a Sky Italiának adott interjújában.

"Figyelembe kell venni, hogy Charles Leclerc 2024-ig rendelkezik már kontraktussal - ugyanakkor a Vettelnek tett ajánlat nem azt jelenti, hogy ő legyen Leclerc szárnysegédje. Louis Camilleri elmondta nekem, hogy lehetetlen odamenni egy négyszeres világbajnokhoz és azt mondani neki, hogy legyen valaki olyan szárnysegédje, aki nyert két futamot" - magyarázta a helyzetet az újságíró/blogger.

"Azt tudom, hogy Vettelnek vannak ajánlatai a Renault-tól és a McLarentől, de azt nem tudom, hogy mennyire érdeklik ezek. Meglátjuk, hogy mit fog válaszolni, de ha Seb ezt visszautasítja, akkor szerintem a Ferrari Carlos Sainzot fogja megkeresni" - tette hozzá.