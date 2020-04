Wolff: Év végén lejár a szerződésem

//formula.hu/f1/2020/04/06/wolff-ev-vegen-lejar-a-szerzodesem

2020-04-06 12:18:00

Tényleg elhagyhatja a Mercedest a csapat vezére? Az utóbbi időben felerősödtek azok a pletykák, melyek szerint Toto Wolff az Aston Martinhoz igazol, erről beszélt most bővebben.

Hónapok óta téma Formula-1-es berkekben Toto Wolff jövője, a Mercedes motorsport-igazgatója viszont továbbra is tagadja a pletykákat. Ismét felmerült, hogy Wolff távozhat a Mercedestől és az Aston Martin egyik vezetője lehet a Lawrence Stroll-lal való kapcsolata miatt, de ő továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy ez nem igaz.

"Ez a nyolcadik évem, imádom a sportot és a csapatot, de meglepődten néhány téli eseményen és néhány ember viselkedésén. Ez természetesen hatással van a döntésemre a jövőmmel kapcsolatban, de most én vagyok és én is maradok a Mercedes motorsport-főnöke és F1-es főnöke, rövid távon semmi nem fog változni" - idézi Wolff szavait a témával kapcsolatban a Motorsport.

"A legtöbb sztoriban, amit erről lehet olvasni, az emberek összeadtak egyet és egyet, az eredmény pedig három lett. Hogy milyen most a helyzetem? Stabil, a szerződésem 2020 végéig szól és továbbra is jó megbeszéléseket folytatunk arról, hogy mit akarunk csinálni együtt. Egyeztetünk, de most mindezt háttérbe szorította a koronavírus. Mindannyiunknak nagyobb gondokat kell most megoldanunk. Nem leszek az Aston Martin vezérigazgatója és nem teszek stratégiai befektetéseket sem" - magyarázta.

"Stroll és csapata egy jelentős vásárló a mi csapatunknál, motorokat, sebességváltókat és futómű-alkatrészeket vesznek tőlünk, Lawrence pedig személyes jó barátom már évek óta az üzleti kapcsolatunktól függetlenül."