Csak a McLaren módosíthat a karosszériáján jövőre

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a Formula-1 csapatainak 2021-ben ugyanazzal az autóval kell versenyezniük, amit az idei szezonra építettek, ám egy másik rendkívüli helyzetre való tekintettel a McLaren kivételt kap ez alól.

Évtizedekkel ezelőtti szokás volt, hogy egy csapat adott karosszériával több egymást követő szezonban is rajthoz állt (plusz a 2000-es évek elején a Ferrari tervezett úgy néhányszor, hogy csak az első pár futam után vetette be az új autót), ám most ismét egy ilyen időszak következik. Mivel a koronavírus-járvány a szezon késleltetését idézte elő, a csapatok nemcsak bevételtől esnek el, de a munkával eltölthető időkeretük is leszűkül, hiszen jelenleg a legtöbb gyár nem vagy csak minimális szinten üzemelhet, az évad pedig valószínűleg a tervezettnél is később ér majd véget. Ez a helyzet szülte a döntést, hogy a csapatoknak a 2021-es szezonra nem kell – több alkatrész fejlesztésének befagyasztása miatt nem is lehet – új autót építeniük, és az új szabályrendszer majd csak 2022-ben érkezik.

Furcsa helyzetbe került azonban a McLaren, amely csapat a következő érára készülve 2021-re új motorszállítói szerződést kötött, és a Renault helyett ismét a Mercedes erőforrásait fogja használni. Az új motor beillesztése miatt azonban olyan átalakításokat kellene elvégezniük a karosszérián, amelyek a korlátozások értelmében nem lennének megengedettek. Ez a téma is napirendre került a csapatok legutóbbi tanácskozását, most pedig a wokingi istálló vezetője, Andreas Seidl örömmel jelenti, hogy:

„Lehetővé teszik számunkra, hogy ennek megvalósításához elvégezzük a szükséges változtatásokat.”

Persze az FIA figyelni fogja, hogy a McLaren ne jogosulatlan előnyszerzésre használja az engedményt, és csupán annyira nyúljon hozzá a 2020 elején homologizált karosszériához, ami tényleg szükséges az új hajtáslánc beillesztéséhez.

„Az új szabályok lehetőséget adnak arra, hogy a Formula-1 egy izgalmas korszakba lépjen” – idézi Seidlt a Speedcafe. „Ugyanakkor nem kerülhetjük meg azt a helyzetet, amibe a sport világa sodródott jelenleg. Ahogyan az új szabályok megalkotása is azt a célt szolgálta, hogy javítsuk a Formula-1 hosszú távú fenntarthatóságát, úgy most a halasztásukról való döntés is ugyanennek a szellemében született. Támogatjuk a halasztást, és aktív szerepet töltöttünk be az erről szóló egyeztetések során. Látjuk, mennyire életbevágó, hogy megvédjük az összes csapat pénzügyi biztonságát, gondoskodva arról, hogy senki ne szenvedjen hátrányt a történtek miatt, amikor végül visszatérünk a versenypályára.”