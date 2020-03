Újabb három futamot halasztott el az F1

//formula.hu/f1/2020/03/19/ujabb-harom-futamot-halasztott-el-az-f1

2020-03-19 16:13:00

2020-03-19 16:13:00

Mostanáig az eredeti 2020-as Formula-1-es versenynaptár első négy állomásáról lehetett tudni, hogy nem fognak futamot rendezni a kijelölt időpontban, most pedig az FIA kénytelen volt tovább nyújtani a kényszerpihenőt.

Először a kínai, majd a versenyhétvége küszöbén az ausztrál, legutóbb pedig a bahreini és a vietnámi futam vált a koronavírus-járvány áldozatává. A legutóbbi bejelentés után a május 3-i Holland Nagydíj került a szezonnyitó pozíciójába, noha az F1 berkeiből szivárgó hírekből és más sportrendezvények halasztásaiból szinte biztosra lehetett venni, hogy akkor sem térhet még vissza a sportélet a régi kerékvágásba. Az FIA legfrissebb közleménye három újabb futamot emelt ki a naptárból, ezzel gallyra téve a teljes májusi programot is.

„A COVID-19 folytatódó globális terjedése nyomán az FIA és a három érintett promóter megegyezett abban, hogy elhalasztják a Formula-1-es Holland Nagydíjat, Spanyol Nagydíjat és Monacói Nagydíjat. A döntés a versenyekre utazó személyzet, bajnoki részvevők és rajongók egészségének megőrzése érdekében született, amely továbbra is prioritást élvez számunkra” – áll a közleményben.

„A Formula-1 és az FIA a továbbiakban is szorosan együttműködik az érintett promóterekkel és helyi hatóságokkal a helyzet felülvizsgálatában, és időt fog szánni arra, hogy megvalósítható, új időpontokat találjon minden nagydíj számára az év későbbi szakaszában, amint javul a helyzet.”

„A Formula-1 és az FIA arra számít, hogy májust követően amint lehetséges, megkezdje a 2020-as bajnoki szezont, és folyamatosan vizsgálni fogja a helyzetet a COVID-19 kapcsán.”

Ennek értelmében tehát május 3-án, 10-én és 24-én is hiába fogjuk keresni az F1-es futamokat a tévében, valójában azonban nem vált rosszabbá a helyzet, mint eddig volt, hiszen a paddockban már az Ausztrál Nagydíj törlését követően is június eleji szezonkezdést vizionáltak, és most csak a hivatalos megerősítés is megjött ahhoz, hogy erre legkorábban valóban csak június 7-én, az Azerbajdzsáni Nagydíjon kerülhet sor.

Így már hét idei futam sorsa lóg a levegőben, és aligha lesz lehetőség arra, hogy mindegyiket visszagyömöszöljék a 2020-as naptárba a későbbiekben. A naptárba, amely már biztosan számos rendkívüli jelenséget fog tartalmazni. A Monacói Nagydíj például 1955 óta egyszer sem maradt el, és hagyományosan májusi időpontot kap – csak ötször csúszott át június első hetére, legutóbb 2003-ban, amikor június 1-jén futották. Akár kimarad ilyen hosszú idő után, akár nyári vagy őszi időpontot kap, a statisztikákban mindenképpen kitörölhetetlen nyomot hagy a hercegségi pálya.

A döntés természetesen a hétvége teljes programjára vonatkozik, így mondani sem kell, hogy a kísérősorozatok, a Formula-2 és a Formula-3 szezonja sem kezdődik meg június előtt.