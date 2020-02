Megmagyarázta furcsa bemutatóját a Renault

//formula.hu/f1/2020/02/12/megmagyarazta-furcsa-bemutatojat-a-renault

2020-02-12 19:51:00

Hogyan lehet autót bemutatni autó nélkül? A logika szerint sehogy, a Renault még is ezt tette, majd Cyril Abiteboul csapatfőnök el is mondta, hogy miért látták ezt a legjobb megoldásnak.

Igazán komoly autóbemutatót eddig csak a Ferrari csinált 2020-ban, a többiek vagy festést mutattak be, vagy csak képeket tettek közzé, a Red Bull pedig órákig egy képpek szúrta ki a nézők szemét. Mindezt viszont valószínűleg a Renault csinálta a legfurcsábban: autó nélkül tartottak autóbemutatót az enstone-iak, de Cyril Abiteboul csapatfőnöknek erre is volt magyarázata.

"Most sokkal inkább tartjuk az ütemtervet, mint tavaly. Talán emlékeznek rá, hogy tavaly meghívtam Önöket Enstone-ba és említettem, hogy el vagyunk késve, akkor ez is volt a helyzet. Ez valószínűleg befolyásolta a megbízhatóságunkat is az év elején, most viszont tartjuk az eredeti tervet" - kezdte Abiteboul azt magyarázva, hogy miért nem készült el az autó a saját maguk által kitűzött bemutató időpontjára.

Képgaléria Ennyit mutatott meg a Renault az R.S.20-ból

"Tavaly elolvastam, amit írtak és amit az emberek mondtak arról, amit önök írtak és nagyon frusztráló volt, hogy csak az autókra reagálnak, csak az számít. Pedig igazából ilyenkor senki nem tud valós autót bemutatni. Ha a csapat tartja a programot, akkor nincs egy autó, ami itt vár órákat, vagy napokat. Ha megvan az autó, akkor az megy Barcelonába" - tette hozzá.

"Emiatt az egyetlen opciónk az volt, hogy bemutatunk egy kamu autót, amit olyanná alakítunk kívülről, mintha az idei lenne. De ez csak elvesztegetett pénz és az eredmények az optimális alatt lesznek, plusz az emberek úgyis erre fognak alakozni. Szóval ehelyett az lett, hogy nincs autó. Mindenki, akit érdekel az autó, nézze meg a képeket jövő héten."

Mindebből egy kérdés azért felvetődik: ha eredetileg is úgy tervezték, hogy nem lesz itt az autó, akkor miért tűzték ki ezt a dátumot azzal, hogy ez az autóbemutató időpontja?