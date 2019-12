Chandhok: A Red Bullnak szüksége lenne Sainzra

//formula.hu/f1/2019/12/20/chandhok-a-red-bullnak-meg-kellett-volna-tartania-sainzot

2019-12-20 08:48:00

A korábbi F1-es pilótából szakértővé vált Karun Chandhok szerint a Red Bull nem számított rá, hogy ennyi kiváló pilóta fordít nekik hátat, azzal pedig hibát követtek el, hogy Sainzot veszni hagyták.

Miután a Red Bull 2010 és 2013 között zsinórban négy egyéni és konstruktőri világbajnoki címet zsebelt be, a turbó korszak elérkezésével rákerültek a lejtőre. Igaz, hogy Daniel Ricciardo révén már abban az évben is nyertek két futamot, de nem tűntek igazán versenyképesnek.

Azóta csapatként sokat fejlődtek, az autójuk pedig egyre jobb, a Honda képében pedig gyakorlatilag gyári csapatnak tekinthetők, viszont a pilótapiac nem teljesen az ő szájuk íze szerint alakult. Jól mutatja ezt az is, hogy egy olyan pilótát ültettek vissza a Toro Rossóba, akit előtt már kétszer is kirúgtak, de idén is volt cserélődés a kis- és nagycsapat felállásában.





Karun Chandhok a Motorsport Magazine-nak nyilatkozott ezzel kapcsolatban, és leginkább azt emelte ki, hogy a Red Bullnál akkor hibáztak nagyot, mikor Carlos Sainzot is elengedték.

„Ott siklott félre az egész, mikor azt gondolták, már nincs szükségük rá, hogy több energiát fektessenek ebbe. Ott volt Sebastian Vettel, Mark Webber, Carlos Sainz, Danyiil Kvjat, Daniel Ricciardo és Jean-Eric Vergne is.”

„Ez egy kész kincsesbánya volt, de aztán kicsúszott a kezükből az irányítás. Aligha számítottak arra, hogy olyan pilóták fordítanak majd hátat nekik, mint Vettel, Ricciardo, vagy Sainz. De vajon miért nem szerezték vissza a spanyolt?”

„Ott volt rá az esély, mikor a renault-s kalandja lezárult, de ehelyett inkább Gaslyt választották, Sainzra pedig lecsapott a McLaren. Ha most erre visszanézünk, láthatjuk, hogy egy borzasztó rossz döntés volt, és elgondolkozik rajta az ember, hogy ők vajon átaludtak az utóbbi éveket?”