Bottas ismét üzent: „B*sszátok meg!”

2019-10-13 10:56:00

Valtteri Bottas idei harmadik, összességében hatodik futamgyőzelmét szerezte a Mercedesszel. Miközben azon elmélkedett, miként lehetne egyszer világbajnok, a kétkedőknek is üzent valamit...

Valtteri Bottas győzelmével zárult a Hagibis által alaposan felforgatott Japán Nagydíj. A finn a hajnali háromkor induló időmérőn ugyan csak a harmadik helyet szerezte meg, a rajt utáni első kanyarban már ő diktálta a tempót, melyet nem is tudtak tartani a riválisok, Lewis Hamilton harmadik helyezése pedig azt jelentette, hogy az Ezüst Nyilak be is biztosították sorozatban hatodik konstruktőri világbajnoki címüket.

A szezon Ausztráliában egy Bottas-győzelemmel indult, ahol egy emlékezetes üzenetet küldött a kritikusainak és a szponzorának, amely kihátrált mögüle: „Mindenkinek, akit érint: b****djatok meg!” Azóta már saját pólója is van a finn pilótának ezzel a „szlogennel”, most pedig ismételten üzent a kritikusoknak és a kétkedőknek Bottas, aki ezúttal sem válogatta meg szavait.

Bottas visszatért a győztesek útjára

„Jó érzés újra győzni. Nyilvánvalóan vannak olyanok, akik szerint nem teljesítettem a szezon második felében úgy, ahogyan kellett volna. Nekik csak annyit mondhatok, b****átok meg!” A finn ezután arra is kitért, mit is jelent számára az újabb konstruktőri elsőség: „Nagyon sokat! Tény, hogy egy pilóta számára ez nem olyan fontos, mint az egyéni világbajnoki cím, de nagyon is sokat jelent!”

„Különösen, hogy ez már a hatodik, ami rendkívül meggyőző, hiszen nem láthatunk ilyet minden nap. Jó érzés, hogy én is tettem valamit az ügy érdekében. Rendkívül büszke vagyok mindenkire, aki a versenyhelyszíneken és a gyárakban dolgozik, nem jött könnyen, e mögött kőkemény munka áll.”

Bottasnak ez volt a hatodik Formula-1-es futamgyőzelme, s bár világbajnok autóban ül, valódi világbajnoki csatában még nem volt része, jövőre pedig tudja, hogy még nehezebb dolga lesz: „Ha valamikor meg akarom nyerni a világbajnoki címet, az azt jelenti, hogy le kell győznöm Lewist. Azonban most már nyilvánvaló, hogy nőtt a kihívók száma, nem ő lesz az egyetlen, aki meg szeretné nyerni a bajnoki címet.”