Vettel: Nem tudtam megfogni, ilyen egyszerű

Miközben Charles Leclerc Belgium után Olaszországban is győzni tudott a Ferrarival, a csapattárs Sebastian Vettel újabb pocsék napot fogott ki. Még a verseny elején jártunk, amikor a negyedik helyen haladva kipörgött a német, aki aztán úgy tért vissza ezután a pályára, hogy ütközött a mögötte érkező Lance Stroll-lal. Emiatt stop & go büntetést is kapott, s így végül mindössze a 13. helyen látta meg a kockás zászlót.

For Lance Stroll to do something as dangerous as this was reprehensible. For Sebastian Vettel to do it... was almost unforgivable. I actually find it rather sad. #HowTheOnceMightyIsFalling #ItalianGP pic.twitter.com/4H8TOJS0aA