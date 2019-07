A helyszínről: Bohócból újra kedvenc lesz Vettel?

//formula.hu/f1/2019/07/28/a-helyszinrol-bohocbol-ujra-kedvenc-lesz-vettel

2019-07-28 21:24:00

Ugyan a világbajnoki esélyeit nem hozta vissza a Német Nagydíjon elért szenzációs 2. helyezése, de annyi bizonyos, hogy Sebastian Vettel önbecsülésének és megítélésének is nagyon jót tett a hockenheimi produkció. Az ováció hallatán a német szurkolókban valami megmozdult, így lehet, hogy újra odaállnak a mostanában inkább kinevetett egykori kedvenc mellé…

Egy éve ugyanitt, Hockenheimben, szemerkélő esőben vétette azt a szarvashibát Sebastian Vettel, amelyet azóta is felhánytorgatnak neki, s amely miatt szemlátomást leszállóágba került. Egy év elteltével a német pilóta varázsolt, a mezőny végéről száguldott a 2. pozícióba és teljesítményével kapcsolatban még édesapja, Norbert is csupán annyit tudott mondani a leintést követően, hogy „Na vééégre!”

Vettelnek jobbkor aligha jöhetett volna ez az eredmény, hiszen az utóbbi időszak harmatos produkciója után egyre inkább bohócnak tűnt: nemcsak az olasz és a nemzetközi sajtó fordult el tőle, de még a honfitárs szurkolók is. Azok a német drukkerek, akik a vasárnapi futam alatt versenyt kiabáltak a győztes Max Verstappent éltető hollandokkal, így talán kijelenthető: a becsülethelyreállító eredménynek köszönhetően az egykori kedvenc újra megtalálta a közös hullámhosszt a rajongóival.

„A győzelemnek nagyon lehet örülni, de az is csodás, hogy tökutolsóként rajtolva sikerült a második helyre bejönnöm. Nem gondolom, hogy ennél többet remélhettünk a mai naptól. Borzalmasan nehéz volt túlélni ezt a versenyt, nem beleszaladni valami óriási hibába. A végén olyan keményen tapostam a gázt, ahogyan csak bírtam, hogy odaérjek a dobogóra. Amikor rájöttem, hogy sikerült, természetesen nagyon boldog voltam” – mondta a futam utáni forgatagban a négyszeres világbajnok, aki megjegyezte: annyira „véresen hosszú és eseménydús” volt a viadal, hogy – mint fogalmazott – „nem is mindenre emlékszem!”

Nemcsak Vettelnek jött jól a vasárnapi eredmény, hanem a Német Nagydíjnak is: köztudott, hogy a futamnak a jelek szerint nincs jövője az F1-es versenynaptárban, a szervezők és a sportág német kulcsszereplői is egész hétvégén a viadal megmentésének halovány esélyeiről lamentáltak, az eseménydús mostani menet és a megtáltosodó helyi kedvenc eredménye – talán – új lendületet adhat az ezzel kapcsolatos egyeztetéseknek is.

„Picit össze is húztam magam, mert úgy éreztem, hogy a tömeg magvadult” – fogalmazott fülig érő szájjal Vettel, aki épp a napokban kesergett amiatt, hogy körülötte a legfényesebb sikereinek időszakában közel sem volt akkora felhajtás, mint Schumi idejében. „Nagyon boldog vagyok, hogy ennyire szurkoltak nekem. Ugyanakkor picit szomorú is vagyok, mert az ebben az országban óriási a lelkesedés, mégis sokszor olyan helyekre megyünk versenyezni, ahol sok a pénz és nincs múltja a versenyzésnek. Izgalmas új helyekre menni, ez tény, de nem kéne dobnunk az olyan helyszíneket, mint például Németország vagy Spanyolország. Nem én irányítom az üzletet, de szerintem rövid távú gondolkodásra utal az, ha gyorsan kitömöd a pénztárcádat és nem gondolsz a sportág hosszú távú egészséges jövőjére.”

Vettel kihangsúlyozta azt is, hogy reményei szerint a mostani eredmény révén a szurkolók jobban megértik és elfogadják azt is, hogy a Ferrarinak némi időre van szükséges a szignifikáns előrelépéshez.

„Nagyon fontos, hogy ebben a fázisban megfelelő legyen a morál. Tudom, hogy a tifosi mögöttünk áll, de tudjuk, hogy a szalagcímek gyorsan változnak, így szükségünk van a folyamatos támogatásra. Végre megmozdultak a dolgok és rengeteg energiát, erőfeszítést teszünk ebbe a projektbe. Jómagam ugyanolyan türelmetlenül várom az eredményeket, mint mindenki más, de türelmesnek kell lennünk. Bízom benne, hogy a közönség is megérti ezt” – fogalmazott az évad 11. futama után 141 pontjával az egyéni tabella 4. helyén állomásozó négyszeres világbajnok.