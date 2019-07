Alonso majdnem Vettel csapattársa lett

//formula.hu/f1/2019/07/25/alonso-majdnem-vettel-csapattarsa-lett

2019-07-25 10:40:00

A Red Bull F1-es főtervezője egy spanyol magazinnak elárulta, egészen közel álltak ahhoz, hogy egyforma autóba ültessék Fernando Alonsót és Sebastian Vettelt. A csapat végül a saját pilóta kinevelését választotta.

A közelmúltban mind a kétszeres, mind a négyszeres F1-es világbajnok jövőjéről felröppentek pletykák: Vettel kapcsán csapatváltásról, Alonsót illetően pedig visszatérésről beszéltek a rejtélyes források. A Red Bull főtervezője, Adrian Newey ezekre csak újabb olajat öntött azzal, hogy a Alonsóról nyilatkozva a spanyol Esquire magazinjának elejtette, "nagyszerű lett volna vele dolgozni".

"Néhány döntésével rosszul járt, de mi akárhányszor beszéltünk vele, mindig kedves volt. Képességeinek hála gyakran többet nyújt, mint amire az autója képes. Meghaladni az autója képességeit - szerintem ez a nagyszerű pilóták ismérve" - dicsérte a visszavonult pilótát.

Alonso mellett a Ferrarinál jelenleg gyengélkedő Sebastian Vettelt is hírbe hozták a Red Bull-lal. Newey felfedte, a csapat nem is állt távol ettől a párostól, ám hozzátette, ők ketten olyanok lettek volna, mint Aytron Senna és Alain Prost a McLarennél. "Sajnos ez is egy olyan dolog, ami nem történt meg, pedig nagyon közel voltunk hozzá. Közösen nagy sikereket érhettünk volna el, de nem jött össze. Néhányszor találkoztunk, Ausztriában pedig tárgyaltunk is. Közel voltunk a megegyezéshez, de végül nem ráztunk kezet. A Red Bull elsősorban a saját pilótáit kinevelését tartja szem előtt" - idézte őt a onestopstrategy.com.