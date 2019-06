Wolff: Bottasnak változtatnia kell a stílusán

//formula.hu/f1/2019/06/25/wolff-bottasnak-valtoztatnia-kell-a-stilusan

A Mercedes F1-es csapatvezetője továbbra is bízik benne, hogy finn pilótája fel tudja venni a versenyt Lewis Hamiltonnal: azt is elmondta, hogy szerinte ehhez miben kellene fejlődnie.

Remekül kezdte a 2019-es Formula-1-es szezont Valtteri Bottas: az első négy futamból kettőt is megnyert, sőt a leggyorsabb körért járó melbourne-i bónuszponttal egy ideig még a világbajnoki összetettet is vezette. Az utóbbi hetekben azonban egyértelműen Lewis Hamilton mögé szorult, ráadásul Bottas több alkalommal a második helyet sem tudta megszerezni brit kollégája mögött, így most már 36 pont a különbség a Mercedes két pilótája között a címvédő javára.

Toto Wolff csapatvezető szerint ugyanakkor még nem szabad leírni Bottas esélyeit: „Egy jó rajttal kettőt is megnyerhetett volna az előző néhány versenyből, és ezt ő is tudja. Éppen ezért optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy Valtterinek csak egy jó hétvégére van szüksége, hogy közel kerüljön Lewishoz és ne hagyja őt meglógni a bajnokságban” – vélekedett Wolff, akinek szavait a GrandPrix247.com szakportál idézi.

A Mercedes csapatfőnöke szerint különösen az időmérőkön javult Bottas teljesítménye idén, viszont van még egy terület, ahol fejlődnie kell: „Valtteri remek tempót mutatott egy gyorskörön, úgy vélem, rengeteget lépett előre e tekintetben tavalyhoz képest. A másik gyenge pont, amit orvosolnia kell, az a gumikezelés, és ő is tisztában van vele, hol kell javulnia. Vannak olyan pályák, ahol ugyanolyan erős, mint Lewis, vagy akár még erősebb, ahol nem számít annyira a hátsó gumi életben tartása. Ahol ez a tényező jobban számít, ott változtatnia kell a stílusán. Ez nem magától értetődő egy versenyző számára, de megvannak a képességei hozzá.”