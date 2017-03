De honnan szedett indonéz pilótát a Toro Rosso? És legfőképpen: miért?

http://formula.hu/f1/2017/03/22/de-honnan-szedett-indonez-pilotat-a-toro-rosso-es-legfokeppen-miert

2017-03-22 15:30:00

Váratlan pilótabejelentést tett a Toro Rosso, mégpedig egy olyat, amely nem kötődik a Red Bull tehetségnevelő programjához. Az indonéz versenyző egy sajátos szerződés értelmében a hungaroringi teszten is vezethet majd.

A Red Bull és fiókcsapata, a Toro Rosso pilótaigazolásai az esetek nagy többségében kéz a kézben járnak, így például most is a két istálló négy versenyzője ugyanazzal a vállalattal áll szerződésben, ennek betűje szerint pedig a vezetőség dönthet arról, hogy melyiküket éppen melyik istállónál versenyezteti. Ide fellépni is szinte kizárólag a Red Bull juniorprogramjából lehet, ahonnan már kikövezett útja van a következő kiszemelt Pierre Gasly-nak. Most viszont mégis egy „külsőst” vettek fel, aki kizárólag a Toro Rossóval kötött megállapodást.

Sean Gelaelről van szó, aki egy 20 éves indonéz tehetség, és aki kifejezetten csak az istálló szezonközi tesztprogramjára érkezett: a csapat közleménye szerint áprilisban a bahreini, augusztusban a hungaroringi, valamint év végén az Abu Dhabiban rendezendő teszten fogja vezetni az STR12-est, hiszen ezen gyakorlások felében egyébként is kötelező F1-es versenytapasztalattal nem rendelkező pilótáknak lehetőséget adni.

Gelael már az ülésteszten is túl van a Toro Rosso főhadiszállásán, de a futamhétvégékre nem fogja elkísérni a csapatot - illetve csak úgy, hogy az F1 betéteseményeként funkcionáló Formula-2-ben fog versenyezni a szezon során, de a faenzaiknál különösebb feladata nem lesz.

Vélhetően az őt támogató indonéz étteremlánc, a Jagonya Ayam pénzének is köze van ahhoz, hogy idénre be tudta biztosítani ezt a Formula-1-es tesztelési lehetőséget, eredményei ugyanis nem feltétlenül adnak erre okot. Gelael az elmúlt években lehúzott két szezont az F3 Eb-n, egyet a Formula Renault 3.5-ben, másfelet pedig a GP2-ben, de mindezek során egyetlen kimagasló eredményének a tavaly a GP2 osztrák főversenyén elért második helyezése számít.