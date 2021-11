Alonso: Annyira régóta vártam erre!

//formula.hu/f1/2021/11/21/alonso-annyira-regota-vartam-erre

2021-11-21 16:57:00

2021-11-21 16:57:00

Hét szűk esztendő után ismét felsétálhatott a pódiumra Fernando Alonso, aki visszavonulása és visszatérése után megmutatta, valóban képes még csodát tenni, és nem öregedett ki.

2014, Magyar Nagydíj. Fernando Alonso ezen futam óta böjtölt, ennyi ideje nem járt a dobogón, bár több csapatnál is megfordult azóta. A Formula-1-nek 2018 végén hátat fordító, majd idén visszatérő spanyol a szezon végére megkapta, amiért visszajött és meg is dolgozott: Lewis Hamilton és Max Verstappen mögött a harmadik helyen intették le.

A kétszeres világbajnok széles mosollyal nyilatkozott a leintést követően, miután begyűjtötte csapata és a vb-aspiránsok gratulációját. „Hihetetlen. Hét évet vártam rá. De végre sikerült! Sok versenyen voltunk nagyon közel, legutóbb Szocsiban. Őszintén, volt egy olyan gondolatom, hogy az első körben vezessem a versenyt, reméltem, hogy a lágy gumikkal meglephetem Lewist, de nem sikerült. A végén Perez is nagyon közel került. Nagyon boldog vagyok, örülök a csapatnak is, Esteban is ötödik lettt, szóval ez egy remek vasárnap” – kommentálta sikerét.

A futam végén volt miért aggódnia, néhány körrel a befejezés előtt ugyanis a két Williams a hosszú ideje nyúzott kemény gumikkal defektet kapott, és Alonso is ugyanezeken autózott, majdnem ugyanannyi ideje. Végül ő a rázókövektől távol maradva behozta az Alpine-t, és elégedetten nyugtázhatta a kifizetődő stratégiát. „A kezdetektől egykiállásos versenyt terveztünk. Persze nem tudhattuk, milyen mértékű lesz a gumikopás, hiszen ez egy teljesen új verseny mindenkinek. Ettől függetlenül kiválóan menedzseltük, a bokszkiállás fantasztikus volt, a srácok remek munkát végeztek, és az autó is szuper megbízható volt. Megérdemli a csapat a sikert.”

A negyvenéves veterán ezek után természetesen nem is válaszolhatott volna másképp arra a kérdésre, hogy élvezi-e a Formula-1-et, mint igennel. „Élvezem. Annyira régóta vártam már erre. Nagyon boldog vagyok” – mondta érzelmesen a nap versenyzőjének is megválasztott előzéskirály.