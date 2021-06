Vettel: Itt a show a lényeg

//formula.hu/f1/2021/06/07/vettel-itt-a-show-a-lenyeg

2021-06-07 10:39:00

2021-06-07 10:39:00

Sebastian Vettel azon is elgondolkodott, hogy vajon miért tartott ilyen sokáig beküldeni a biztonsági autót, de azon is, hogy vajon a show miatt nem megy-e túl messzire az F1 bizonyos dolgokban.

Többen is kifejtették a véleményüket arról, hogy jó döntés volt-e Bakuban állórajttal újraindítani a futamot két körrel a vége előtt - Sebastian Vettel például előnyt kovácsolt ebből, hiszen így lett a harmadikból második, de ennek ellenére sem igazán tetszett neki az ötlet és így volt ezzel a futamot (így is, úgy is) megnyerő Sergio Perez is.

"Az utóbbi időben egyre inkább ilyenné válik a sport, a minél nagyobb show a lényeg, szóval remélem, hogy akkor a jövőben izgalmasabbak lesznek a futamok. Szerintem ez most izgalmas volt, de azért meg kell néznünk, hogy nem válik-e az egész túl mesterkéltté és nem hagyjuk-e el túlságosan a sportág gyökereit" - mondta Vettel a hivatalos sajtótájékoztatón, amelyen a Formula.hu is részt vett.

"Azon is elgondolkodtam, hogy vajom miért tartott ilyen sokáig beküldeni a biztonsági autót Max baleseténél, hiszen ott teljesen egyértelmű volt, hogy az út közepén áll az autója, de mégis időbe telt. Meglátjuk, aztán megértjük, hogy miért" - tette hozzá az idei legjobb eredményét szállító négyszeres világbajnok.

Perez is hasonló gondolatokat fogalmazott meg a sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy ha egyértelműek és következetesek ezek a döntések, akkor legyenek így. "Imolában nem volt állórajtos újraindítás, bár az ott az eső miatt kicsit sportszerűtlen lett volna, a pálya egyik fele még nedves volt. Amíg következetesen csináljuk ezeket a dolgokat, addig segíthet abban, hogy a nézők a tv előtt maradjanak. Most nagyon élvezetes két kört kaptak, nem? Nekem pedig elég nehézzé tették..." - mondta a mexikói.