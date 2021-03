Button: Parasztként használta a Mercedes Bottast

//formula.hu/f1/2021/03/29/button-parasztkent-hasznalta-a-mercedes-bottast

A korábbi bajnok sakkból vett hasonlattal jellemezte a finn helyzetét a kiállások során: ő volt az a bábu, mellyel lépésre kényszerítették a Red Bullt. Maga Bottas zúgolódva nyilatkozott: ő tovább kint maradt volna középső etapján.

Valtteri Bottas senkitől sem zavartatva ért célba harmadikként a Bahreini Nagydíjon – még egy extra kiállásra is jutott ideje a végén, hogy friss abroncson megfussa a leggyorsabb kört –, amelyben közrejátszott elrontott, az optimálisnál nyolc másodperccel hosszabb második kerékcseréje, de az is, hogy erre a kiállásra korábban került sor, mint szerette volna. Ha a finn középső etapját elnyújtják, a futam végén közelebb kerülhetett volna Lewis Hamiltonhoz és Max Verstappenhez, a Mercedes viszont két körrel csapattársa után kirendelte őt is.

„Az én stratégiám sokkal inkább védekező volt, mint támadó, amin eléggé meglepődtem” – nyilatkozta a nagydíjat követően Bottas. „Mindent felül fogunk vizsgálni, de úgy érzem, passzívak voltunk agresszív helyett a végén a stratégiával. Tovább kint maradtam volna a középső etapon a frissebb gumikon, de végső soron nem ez számított.”

Szakértőként a 2009-es világbajnok, Jenson Button úgy gondolja, Bottas stratégiáját alárendelték Hamiltonénak – sakkos analógiával a paraszt bábujához hasonlította a finnt.

„Úgy vélem, a tempója Lewishoz képest kissé elmaradt. Mindig fájó, ha a csapattársad eltűnik a távolban. Emellett némiképp parasztként is használták a verseny során, hogy Max kövesse őt a kiállásokkal. Ez nehéz neki, mert tudja, hogy a kiállásai hátrányba fogják sodorni. De ahogy mondtam, a tempója sem igazán volt meg. Nem volt könnyű futama, és nem hiszem, hogy tele lesz önbizalommal a második versenyre. Ez volt az első alkalom, hogy boldogtalannak tűnt amiatt, ahogy a csapat dolgai alakultak” – fejtegette a Sky Sports műsorában.

Kollégája, Paul di Resta arra mutatott rá, hogy Bottas elégedetlen volt a bánásmóddal, ez pedig feszültséget is eredményezhet a csapatban: „Bottas nagy hangot adott neki, ez pedig nyomást helyez a csapatra” – mondta Di Resta.