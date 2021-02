Ricciardo: Leporoltam magamról a pókhálót

//formula.hu/f1/2021/02/16/ricciardo-leporoltam-magamrol-a-pokhalot

2021-02-16 19:14:00

Megtette első köreit a McLaren színeiben az ausztrál pilóta – igaz, a körülmények sem neki, sem a még előtte lehetőséget kapó csapattársa, Lando Norris számára nem voltak ideálisak.

A hétfői csapatprezentáció után kedden egy filmforgatási nap keretein belül – amely során legfeljebb 100 km-t tehetnek meg az istállók – már pályára is gurult a 2021-es McLaren-Mercedes az esős silverstone-i pályán. Délután az alakulat új igazolása, Daniel Ricciardo is beülhetett volán mögé, így az ausztrál is megtette első köreit a wokingiak versenyzőjeként, amelyek ráadásul az első Mercedes-motoros körei is voltak a turbóérában.

Képgaléria Ricciardóék pályára vitték az új McLaren-Mercedest

A körözés után nem túl bőbeszédűen, de értékelte a McLaren applikációján elérhető videóban a tapasztalatait: „Lassanként lerázom magamról a pókhálót, az első körök teljesítve. Talán ezek a legrosszabb körülmények, hiszen csúszós az aszfalt, ezért óvatos voltam az első napomon, de minden jó.”

Ricciardo előtt délelőtt a csapattárs Lando Norris pakolhatta bele az első kilométereket az MCL35M kódjelű versenygépbe – a tapasztaltabb Ricciardo jelenléte ellenére is vezérré válni vágyó brit így nyilatkozott a Sky F1-nek erről:

„Először is jó újra versenyautóba ülni. Újra Formula-1-es autóban, ráadásul McLarenben – jó érzés beülni a gépbe, amelynek összerakásán mindenki keményen dolgozott, szóval le a kalappal előttük, és óriási köszönet mindenkinek a csapatban. Jó volt. Nehezek voltak ahhoz a körülmények, hogy megszerezzük az első benyomásokat, de így is jó érzés volt visszaülni egy versenyautóba és a határokat feszegetni vele: egy kis alulkormányzottság itt, egy kis túlkormányzottság ott – ezt imádom.”

„Ez az első napja annak is, hogy megpróbálok magam is fejlődni, hogy jól kezdhessem a szezont és a lehető legfelkészültebb legyek. Főleg azért, mert nagyobb hatásom lehet, adhatom a visszajelzéseket, hogyan tehetjük a lehető leggyorsabbá az autót. Korán van még és rengeteg kör vár még rám, de már tettem néhány megjegyzést a saját kényelmem szempontjából, de a vezethetőséget és magát az autót illetően is. Nem túl megjegyzést, és szó sincs panaszról, de korán vagyunk még.”