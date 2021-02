McLaren: A Red Bull túlzásba viszi a pilóták keresését

//formula.hu/f1/2021/02/08/mclaren-a-red-bull-tulzasba-viszi-a-pilotak-kereseset

2021-02-08 10:40:00

2021-02-08 10:40:00

Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója nem gondolja, hogy számukra kifizetődő lenne egy Red Bulléhoz hasonló pilótaneveldét üzemeltetni, mert sok idő, mire érkezik egy valóban jó versenyző.

A Red Bull híres a pilótaprogramjáról, hiszen megannyi nagyszerű versenyzőt köszönhet nekik a Formula-1, például Daniel Ricciardót, Carlos Sainzot Sebastian Vettelt vagy éppen Max Verstappent. Azonban árnyoldala is van a Red Bull utánpótlás-programjának.

Jaime Alguersuari, Sebastien Bourdais, Scott Speed, Sebastien Buemi, Jean-Eric Vergne, Alexander Albons és Brendon Hartley sem váltotta meg a világot, legalábbis nem a száguldó cirkuszban, Zak Brown pedig épp ezt hozta fel ellenérvként.

„Ugyan nagyszerű, hogy a Red Bull megtalálta Maxot, de rengeteg idejükbe és pénzükbe került, mire megtalálták őt, szerintem jobb, ha mi inkább a piacon keresgélünk” – mondta Brown a GP Fansnek. „Inkább figyeljük az utánpótlás szériákat.”

„Nem igazán nevezném juniorprogramnak, amit mi csinálunk, mert nem nagyon tudnánk otthont biztosítani ezeknek a pilótáknak. Szerintem ugyanabba a problémákba futhatnánk, mint a Red Bull, vagy éppen mások: egy idő után túl sok versenyzőnk lenne és más csapatoknál kellene őket szétszórnunk.”

„Lando még mindig nagyon fiatal, Daniel pedig még csak most érkezett, így ha lenne egy juniorunk, nem gondolom, hogy a következő években helyet tudnánk neki csinálni. Jobb, ha inkább kicsit taktikusak vagyunk, ahogyan ez történt Landóva és Stoffellel is, bár ez utóbbi nem jött be, de annak idején Lewisszal jó lóra tettünk.”