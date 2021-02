Sajtóhír: Megyegyezett Hamilton és a Mercedes

//formula.hu/f1/2021/02/03/sajtohir-megyegyezett-hamilton-es-a-mercedes

2021-02-03 06:55:00

Sajtóinformációk szerint sikerült egyezségre jutnia a Mercedesnek és Lewis Hamiltonnak a hétszeres világbajnok szerződéshosszabbítását illetően. Állítólag még vétójoga is van Hamiltonnak.

Már nem is hetek, hanem inkább hónapok óta zajlik a szappanopera Lewis Hamilton szerződésének ügyében, amely hivatalosan már le is járt 2020 végén, így jelenleg nem is a hosszabbításról beszélünk, hanem inkább egy új szerződésről.

Azonban úgy tűnik, hogy végre pont kerülhet az ügymenet végére, ugyanis az AutosportWeb információi szerint megszületett a megállapodás a felek között. A hírek szerint a csapathoz közel álló forrás azt állítja, hogy a hétszeres világbajnok két évre fog aláírni, annak a lehetőségével, hogy Hamiltonnak opciós joga van aláírni egy plusz évre.

A forrás szerint erre 2022 augusztusáig lesz lehetősége Hamiltonnak, ha addig nem jut dűlőre, akkor a Mercedes kezébe kerül a sorsa. A szerződés hossza mellett az összegéről is sikerült megegyezniük, bár a pénzügyekről nem esik szó az AutosportWeb cikkében.

Mindössze annyit említenek, hogy az összeg valószínűleg Hamilton ötvenmilliós bérigénye és a Mercedes 5 milliós eredeti ajánlata között lehet, valahol félúton. Rossz hír George Russell számára, hogy Hamilton állítólag egy vétójogot is kiharcolt magának a csapattársa személyét illetően, így a fiatal pilóta aligha kerül a következő években Valtteri Bottas helyére.

A hírek szerint még a héten várható hivatalos bejelentés.