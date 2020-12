Sajtó: A Red Bull Russellnél érdeklődik

//formula.hu/f1/2020/12/07/sajto-a-red-bull-russellnel-erdeklodik

A német RTL értesülései szerint a Red Bull Racing a Szahíri Nagydíj hétvégéjét követően komolyabban elkezdte vizsgálni annak a lehetőségét, hogy elcsábítsák George Russellt a Mercedes kötelékéből.

George Russell fantasztikus teljesítményt nyújtott Bahreinben, a második versenyhétvégén, ahol Lewis Hamilton helyetteseként a Mercedes színeiben versenyzett. A brit ugyan az időmérőn még 26 ezredmásodperccel alulmaradt Bottasszal szemben, de a versenyen már megállíthatatlan volt, amíg a csapat el nem követte azt a bizonyos banális hibát.

Jelen állás szerint – bár sokan a Mercedesbe követelik a fiatal tehetséget – Russell jövőre is a Williams pilótája lesz, míg Bottas is élő szerződéssel rendelkezik a Mercedesnél 2021-re. A Red Bull kapna is az alkalmon.

„Az utóbbi hetek teljesítménye nyomán Sergio Perez pole-pozícióba került a Red Bull ülését illetően, azonban Christian Horner és Dr. Helmut Marko egy ideje már szemet vetettek a 22 éves George Russellre” – írta meg hétfőn reggel az RTL.

„Amennyiben a Mercedes nem ülteti be Russellt a gyári csapatba, a Red Bull valószínűleg megpróbálja majd elcsábítani a versenyzőt néhány szaftos ígérettel. Ki tudja, a brit talán vevő is lenne erre? Talán igazságos visszavágás lenne Toto Wolff felé, amiért a vizesnyolcas Valtteri Bottast preferálta Russell-lel szemben 2021-re.”