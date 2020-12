Rajongók mondják: A Mercedes szabotálta Russell győzelmét

Ha van csapat, amelytől már megszoktuk, hogy hibákat követ el a versenystratégiáival vagy a kerékcseréknél, az a Ferrari. Ha kellene egy emlékezetes bokszutcai malőrt említenünk, valószínűleg a Red Bull 2016-os monacói bénázása jutna eszünkbe, ami Daniel Ricciardo győzelmébe került.

Na de hogy a Mercedes se maradjon le erről a listáról, arról ők maguk tettek, már nem először: a 2018-as Német Nagydíjon hatalmas félreértések közepette vezényelték Lewis Hamiltont a bokszba, amiért nem kapott büntetést a brit, aztán egy évvel később ugyanaz történt Hockenheimben, amihez már a szerelőbrigád is asszisztált Hamilton váratlan bokszba hajtása nyomán.

A hétvégi Szahíri Nagydíjon viszont összecserélték versenyzőik abroncsait, így az első helyen érkező Russell megkapta Bottas közepes keverékeit, a finnél azonban már észrevették, hogy hibáztak és visszaszerelték a használt keményeket, de Bottas rengeteg időt bukott. Russellnek ezt követően ismét ki kellett jönnie, hogy ekkor már megkapja a megfelelő gumikat.

Ezen a remeklő Russell győzelme úszott el, az internet népe pedig már meg is találta az összeesküvés-elméletet a történtek mögött. Az F1 News gyűjtötte össze az alábbi kommenteket, melyek egyértelműen arra utalnak, hogy a Mercedes szándékosan vette el a győzelmet Russelltől, hogy Hamilton győzelmei ne tűnjenek értéktelennek.

Mercedes intentionally sabotaged Russell so that nobody can say "everyone can win in a Merc". They really are doing everything in their power to protect Lewis & his legacy. Something like this would never happen with Lewis