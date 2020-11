Hamilton: Emiatt győztem le idén Valtterit

//formula.hu/f1/2020/11/27/hamilton-emiatt-gyoztem-le-iden-valtterit

A hétszeres világbajnok szerint van egy dolog, ami miatt ekkora a pontkülönbség közte és csapattársa között, de egyébként a valós teljesítményben azért nem ilyen nagy a szakadék - tisztelni kell Bottast.

Az újságírók feltették a kérdést Lewis Hamiltonnak a Bahreini Nagydíj csütörtöki sajtónapján (melyen a Formula.hu is részt vett), hogy vajon egyetért-e azzal, hogy Valtteri Bottas maradt a csapattársa, hiszen ahogy a korábbi években, úgy most sem tudott igazán csatázni vele. A hétszeres világbajnok viszont természetesen megvédte finn kollégáját.

"Látható, hogy a kiegyensúlyozottságom jelentette idén a különbséget, de ha a teljes versenyhétvégéket nézzük, akkor nagyon közel voltunk egymáshoz. Viszont az első-második hely között van hét pont különbség és ez folyamatosan, kiegyensúlyozottan nőtt. Emellett Valtterinek idén balszerencséje volt a megbízhatósági problémákkal is, ez még nagyobbá tette a különbséget, mint amilyen valójában" - mondta erre Hamilton.

"Az embereknek meg kell adniuk Valtterinek a neki járó tiszteletet. Talán emlékezni kell rá, hogy ki ellen is versenyez: nem könnyű a csapattársamnak lenni. Viszont minden hétvégére ugyanazzal a mentalitással jön, sosem panaszkodik arra, hogy valami nem jó az autóval, mindig úgy áll hozzá, hogy neki kell jobb munkát végeznie. Nem tudok egyetlen más pilótáról sem, aki ezt így csinálná, szerintem ő mentálisan az erősebbek közé tartozik" - magyarázta.

"Alapvetően Valtteri minden évben egyre erősebb lesz. A média kommentálta a 2.0-t és minden évben látható, hogy próbálja emelni a szintet több különböző dologban is. A mostani pontkülönbség annyi, amennyi, de ha megnézzük az időmérős eredményeket, szerintem most volt a legszorosabb. Most nagyon komoly kihívás elé állított - már tavaly is ezt tette, de idén még inkább."