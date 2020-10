Renault: Most már vegyenek minket komolyan

//formula.hu/f1/2020/10/19/renault-most-mar-vegyenek-minket-komolyan

Cyril Abiteboul szerint az utóbbi időben minden céljukat elérték, az elkötelezettségük világos és további lépések következnek - ideje, hogy komolyan vegyék őket, amikor ezekről beszélnek.

Váratlanul nagy fejlődésen ment át a Renault Formula-1-es csapata ebben az évben, ennek kapcsán pedig Cyril Abiteboul, az istálló vezetője úgy látja, hogy ideje megkapniuk az ezért járó tiszteletet - futamok óta bizonyítják, hogy számolni kell velük és igenis ott vannak a konstruktőri harmadik helyért zajló csatában. Jelen pilllanatban egyébként ötödikek, de csak hat ponttal van előttük a harmadik Racing Point - az év végi dobogó megszerzése a cél.

"Ebből önbizalmat merítettünk, hogy jó irányba haladunk. Szerintem most már érdemes komolyan venni minket és az F1 felé meglévő elkötelezettségünket, mert a kérdések egy része arra irányul, hogy vajon mennyire elkötelezett a sport irán a Renault. Ez most teljesen világos, főleg Luca de Meo vezetésével. Szintén elég tiszta az Alpine-nel meglévő stratégia, a csapat pedig fejlődik" - idézi Abiteboul szavait a GPFans

"Tavaly az volt a cél, hogy többé-kevésbé egálba hozzuk a motorunkat, ami sikerült is és itt még mindig van tartalék. A következő cél az volt, hogy a karosszériával is tegyünk egy egyértelmű lépést, most ez is megvan. Szóval szerintem most, amikor a következő lépésekről beszélünk, akkor komolyan kell minket venni. Persze nyilván sok mindennek kell még jönnie, mire folyamatosan képesek leszünk versenyeket nyerni."