Visszatérő műszaki hiba okozta Norris vesztét

A csapat kiderítette, pontosan ugyanazon motorgond miatt esett ki Lando Norris Németországban, amely miatt Carlos Sainz el sem tudott rajtolni Belgiumban. Jó hír legalább, hogy akkor meg lehetett javítani az erőforrást.

A McLaren fiatal pilótája dobogós helyen is haladt az Eifel Nagydíjon, amíg nem jelentkezett a motorprobléma: először csak a tempó lassult, később azonban nyilvánvalóvá vált, a brit nem tudja befejezni a futamot: szezonja során először nem ért be a célba. A McLaren meggyulladó karosszériája jelezte, hogy a felszín alatt komoly a probléma. A csapat hamar megállapította, a kiesést egy olyan műszaki probléma okozta, amelyet már korábban is tapasztaltak:

„Úgy tűnik, ez ugyanaz a probléma, amely Spában Carlos oldalán jelentkezett” – mondta Andreas Seidl csapatfőnök. A Belga Nagydíjon Sainz elindulni sem tudott, mivel nem sokkal a rajt előtt mondott csődöt motorja. „Az történt, hogy a gyújtás terén keletkezett egy gond, amely következtében el nem égett üzemanyag került a kipufogóba. Aztán kaputt.”

„Természetesen ez nagy csalódás, mert Landóval nagyon jó pozícióban haladtunk a futamon. A negyedik helyen volt, más stratégiával, mint Daniel (Ricciardo) és közeledett hozzá. Érdekes lett volna, hogyan alakulnak a viszonyok a gumik eltérő élettartama miatt a futam vége felé. Tehát nagy a csalódottság” – beszélt arról Seidl, hogy egy potenciális dobogót veszítettek.

Jó hír a rosszban, hogy Sainz belgiumi hibáját követően a Renault-erőforrást meg lehetett javítani, és nem kellett motort cserélni. Norris autójában ugyanis vadonatúj erőforrás dolgozott, éppen a futam előtt szerelték be az idei harmadik – utolsó szabadon használható – egységet, mivel az időmérő után szintén meghibásodást észleltek. A 20 éves pilóta ki is emelte, tart a rajtbüntetéstől:

„Aggódunk miatta, a helyzet nyilván nem ideális. Nem vagyunk jó pozícióban, főleg, mivel kicseréltük az erőforrást és most lehet, hogy ugyanez a sors vár a harmadikra. Németország nem kegyes hozzám ezen a hétvégén, de erre nincs ráhatásom” – mondta Norris vasárnap a Nürburgringen.