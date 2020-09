Ferrari-vezér: Nem várható csoda 2022 előtt

//formula.hu/f1/2020/09/14/ferrari-vezer-nem-varhato-csoda-2022-elott

2020-09-14 06:30:00

2020-09-14 06:30:00

Kevés az esély arra, hogy a Ferrari a 2022-es szabályváltozások előtt érdemi előrelépést tud produkálni – jelentette ki Mugellóban a vörös márka vezérigazgatója, Louis Camilleri.

A vezérigazgató az elnökkel, John Elkannal együtt volt jelen a Toszkán Nagydíjon, amely – mint azt a viadal nevébe is belefoglalták – a Ferrari ezredik futama volt az autósport legelitebb géposztályában. Mivel a maranellói különítmény 2020-ban rég nem látott mélységbe süllyedt, természetesen nem maradhatott el a kérdés: lehet-e számítani érdemi előrelépésre a közeljövőben?

„Reálisan nézve borzalmasan nehéz lenne – mondta Camilleri az FIA sajtóirodája által készített interjúban, amelyet megkapott a formula.hu is. - Az F1-ben mindig vannak küzdelmes időszakok, a pályán és a fejlesztések frontján is. Nincs mágikus golyó, amivel meg lehetne oldani a helyzetet. Időre van szükség. Abban reménykedem, hogy amennyiben lenne egy pici rugalmasság a jövő évi szabályokban, talán valamelyest előre tudunk majd lépni ahhoz képest, ahol most vagyunk. Meglátjuk, hogy a 2022-es új szabályok mit hoznak, kiegyenlítik-e az erőviszonyokat vagy sem. Abban reménykedem, hogy igen.”

Camilleri kalapot emelt a domináns Mercedes előtt, akik – mint fogalmazott – „csodálatos munkát végeznek”, ugyanakkor a vezérigazgató elismerte, hogy a Ferrari jelenleg nagyon mélyen van. „Gödörben vagyunk és tisztában is vagyunk ezzel – fogalmazott a maranellói nagyfőnök, aki saját bevallása szerint nem keres kifogásokat. – Több tényező együttállásának köszönhető, hogy ez a helyzet állt elő. Bármit mondanék ezzel kapcsolatban, az úgy hatna, mintha kifogást keresnénk, jómagam viszont nem akarok kifogásokat keresni. Most csak az számít, hogy a gondjainkra összpontosítsunk, keményen és elkötelezetten dolgozzunk, hogy oda kerüljünk, ahol szerintünk lennünk kellene.”

A vörösök a hétvégén Firenzében tartottak gálaestet, tisztelegve a Ferrari ezredik F1-es futama előtt. Az alkalom okán Camilleri hangsúlyozta, hogy a márka és a legelitebb géposztály elválaszthatatlanul összetartozik.





„Hogyan lehetne elképzelni az F1-gyet Ferrari nélkül vagy fordítva? Mi mindörökké itt vagyunk és ezt csak mi mondhatjuk el magunkról, hiszen más csapatok jönnek-mennek. A történelem szenvedélyt teremt, így mi más mondhatnék, mint azt, hogy készen állunk a következő ezer F1-es futamra!” – mondta a szakember.

Kilenc futam után a Ferrari a konstruktőri tabella 6. helyén állomásozik 66 ponttal: az Alpha Tauri-Hondát 13 ponttal előzik meg, a Renault-tól pedig 17 egységgel vannak elmaradva.