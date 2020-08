A Renault-nál megértik az FIA aggodalmát

//formula.hu/f1/2020/08/25/a-renault-nal-megertik-az-fia-aggodalmat

2020-08-25 17:04:00

Az enstone-iak szerint semmi különös nem történik majd, ha bevezetik az új motormód-szabályt: kevesebb erő az időmérőn, több a futamon, ugyanúgy az optimális beállítást kell megtalálni, mint eddig.

Nem mindenkit aggaszt az, hogy az FIA és a Formula-1 szeretné betiltani a külön időmérős motormódot - a cél az lenne, hogy egy motorbeállítással kelljen teljesíteni a kvalifikációt és a futamot is, ami bizonyos motorgyártókat természetesen hátrányba hozna. A Mercedesnél Toto Wolff azért azt mondta, hogy majd maximum erősebbre álíltják az autót a futamon és ott lesznek gyorsabbak, a Ferrari csak nyerhet az üzleten - most a Renault is megszólalt:

"Papíron ez nem lenne nehéz, alkalmazkodunk a helyzethet és megtaláljuk az optimális arányt az időmérő, illetve a futam között" - idézi a MotorsportWeek a Renault technikai igazgatója, Remi Taffin szavait. "A jelenlegi szabályokkal használhattunk eltérő módokat, most az FIA olyan direktívát adott ki, hogy Monzától ez nem lehetséges, úgyhogy alkalmazkodunk a szabályokhoz, újraoptimalizáljuk a rendszert. A munka ugyanaz, csak más a végeredmény, kevesebb erőnk lesz az időmérőn, de több a futamon. Megértjük az FIA aggodalmát és velük együtt fogunk dolgozni azon, hogy teljesítsük a kérésüket" - tette hozzá.

Ami a Renault idei motorját illeti. "Az első hat futam alapján a motor úgy viselkedik, ahogy vártuk, a vezethetőség és az erő is rendben van. Apróságokon múlik ebben a szoros középmezőnyben, hogy ki jut be a Q3-ba, a versenycsapat pedig azon van, hogy kiaknázza az utolsó százalékokat is a csomagból minden hétvégén. A gyárban végzett munka eddig jól zajlott, megfelelő a megbízhatóság és a teljesítmény is."