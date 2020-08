Button: Jövőre dől el Ricciardo sorsa

//formula.hu/f1/2020/08/24/button-jovore-dol-el-ricciardo-sorsa

Ideje ahhoz a csapathoz pártolni, amellyel győzni lehet: bár a pályafutást megpecsételő bukás is az opciók között van, Jenson Button versenyképes McLaren-Mercedesre számít 2021-ben.

Az elmúlt szezonok eseményeit ismerve kijelenthető, hogy a Red Bullnál töltött öt sikeres szezon után Daniel Ricciardo eltékozolta két évét a Renault-nál, amely meg sem közelítette a reményeket, melyek az átigazolást motiválták. Az ausztrál 2021-ben a McLarenhez igazol át, mivel pedig Ricciardo már 31 éves, még egy félresikerült csapatváltás megpecsételné pályafutását – így gondolkodik a 2009-es világbajnok, Jenson Button.

„Ez az átigazolás a McLarenhez dönti el a karrierje sorsát: vagy siker, vagy bukás” – mondta Button az In The Fast Lane podcastadásban. „Még mindig fiatal, de ideje van olyan csapathoz pártolnia, amely győzelmeket biztosíthat és remény szerint a bajnokságért is lehet küzdeni vele. Fontos lépés ez számára. Egy Mercedesszel felszerelt McLarennek nagyon versenyképesnek kell lennie.”

Button elárulta, már az elején rossz ötletnek tartotta a házasságot a Renault-val: „Meg is mondtam Danielnek, hogy nem értem a döntésed. Biztos vagyok benne, hogy ő is megkérdőjelezte néhányszor, ahogy az olyan versenyzők teszik, akik hátrafelé léptek. Tudom, hogy a Renault sokat fizet, de a Red Bullnál is sokat fizettek neki, ezért nem hiszem, hogy a pénz volt a kérdés. Inkább az, hogy nem érezte magát egyenlőnek a csapattárssal, és nem érezte úgy, hogy akarják a csapatban.”

„A Renault-nál eltöltött két évet, és talán jobb benyomást tett rám, amit ott elért, mint amit a Red Bullnál. Meggyőző volt, ahogy Nico Hülkenberg fölé nőtt már az első évében” – illusztrálta, hogy sokra tartja versenyzőként a kétszeres világbajnoki harmadik helyezett Ricciardót.