Nyomasztó Mercedes-uralom Ausztriában

A tegnapi nedves, borongós időjárás helyett ma délben napsütés és kék égbolt várt a Formula-1-es mezőnyre a Red Bull Ringen. A megváltozott körülmények és az idő szűkössége ellenére az egyórás gyakorlás első percei eseménytelenül teltek, néhány installációs körtől eltekintve elsősorban szorgoskodó szerelőket és készülődő pilótákat láthattunk a garázsokban.

A csendet tíz perc eltelte után Carlos Sainz törte meg, aki 1:06,307-tel nyitotta a napot. A többiek érkezésére további öt percet kellett várni, akkor azonban elkezdtek záporozni az idők. Sainztól pár másodpercre Daniel Ricciardo vette át az első helyet, de aztán jött Valtteri Bottas és Sebastian Vettel, majd nem sokkal később Lewis Hamilton is, így a leggyorsabb kört gyorsan lefaragták 1:05 elejéig.

A hétvége első balesetét az újonc Nicholas Latifi élte át, aki az egyes kanyarban egy túl nagy gázadást követően beleforgott a gumifalba. Az eredmény az edzés megszakítása és egy összetört Williams lett. A szerelőknek sietniük kell az autó átvizsgálásával és javításával, hiszen 15 órakor kezdődik az időmérő edzés. Összesen szűk negyed óra telt el tétlenül, ekkor Hamilton közepes gumival állt az élen, őt a két Ferrari lágyon követte.

More angles on that Latifi crash at Turn 1



The @WilliamsRacing driver is out of the car and ok #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/UIOv45i8R3