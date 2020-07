Nagy dobásra készül a Red Bull

//formula.hu/f1/2020/07/01/nagy-dobasra-keszul-a-red-bull

2020-07-01 15:12:00

Christian Horner szerint 2013 óta ez lesz a legjobb szezonjuk és a nagy Verstappen-őrület közben azért figyeljünk oda Albonra is, aki az idény meglepetése lehet.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke nagyon bizakodó a hétvégi szezonrajt előtt - többen is őket, illetve Max Verstappent jósolják a titkos favoritnak Ausztriában, sőt, akár az egész évet illetően is. Az energiaitalosoknál is fogadkoztak, hogy a jó szezonrajt döntő lehet, ha most elkapják a fonalat, akkor bármi benne lehet számukra ebben az idényben.

"Ez egy izgalmas és intenzív év lesz, folyamatosan versenyezni fogunk és mindannyian felkészültünk arra, hogy 2013 óta a legjobb szezonunkat teljesítsük" - idézi Horner szavait a GPBlog. "A Hondával is jobban fel vagyunk készülve egymásra, mert ez már a második közös évünk lesz, közel állunk egymáshoz és nagyon szeretnénk nyerni" - magyarázta. Bizony, 2013 még a sikerkorszakhoz tartozott a Red Bullnál, Sebastian Vettel akkor nyerte a negyedik világbajnoki címét, azóta viszont csak az üldöző szerepét kapta meg a csapat, ráadásul leginkább csak a harmadik erőként, ha a teljes éveket nézzük.

Ugyan mindenki Max Verstappentől várja a nagy durranást, de Horner szerint a másik pilótájukra, Alexander Albonra is érdemes lesz odafigyelni. "Az emberek elfelejtik vele kapcsolatban, hogy ez még csak a második F1-es szezonja lesz, tavaly pedig nagyon jól teljesített. Úgy tűnik, hogy bírja a nyomást és szerintem várhatjuk tőle, hogy előrébb lép a tavalyi szezon végéhez képest. Szerintem ő lehet a szezon egyik meglepetése."