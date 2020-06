Több fejlesztéssel érkezik a Ferrari Ausztriába

//formula.hu/f1/2020/06/16/tobb-fejlesztessel-erkezik-a-ferrari-ausztriaba

A 15 lóerővel erősebb motor mellett átépített sebességváltóval készül a maranellói csapat az F1 szezonnyitójára. Az előszezoni teszten látott teljesítményen javítanának.

Hétfőn számoltunk be a hírről, miszerint a Ferrari Formula-1-es csapata a világjárvány okozta kényszerszünet alatt egy új, körülbelül 15 lóerővel izmosabb erőforrással igyekszik javítani a téli teszten mutatott teljesítményén. A Motorsport értesülései alapján azonban nem ez az egyetlen fejlesztés, amit a július eleji szezonnyitón bevetnek: a hírek szerint a sebességváltó házának merevítését is szükségesnek látják.

Mivel a váltóház az F1-es autókban teherviselő elemként is funkcionál, annak merevsége jelentősen befolyásolja az autók viselkedését. Egy menet közben deformálódó váltóház jelentősen kihat az ahhoz rögzített futómű geometriájára, így az autó vezethetőségére és a gumikezelésére is. A Ferrari ezen a téren találhatott kivetnivalót, így annak ellenére masszívabb váltóházat épít, hogy az megnöveli az alkatrész tömegét, és akár annak aerodinamikai mutatóira is hatással lehet. A fejlesztés vélhetően kompenzálja ezeket a hatásokat.

A februári barcelonai teszteken a Scuderia csapatvezetője, Mattia Binotto a sajtó előtt ismerte el a Ferrari lemaradását. A hónapok óta tartó szünet a kijárási korlátozások ellenére jó alkalmat teremtett arra, hogy az istálló ledolgozza hátrányát.