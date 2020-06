Ricciardo: Őrült év, nem volt könnyű dönteni

//formula.hu/f1/2020/06/10/ricciardo-orult-ev-nem-volt-konnyu-donteni

2020-06-10 12:25:00

A McLarenhez való átigazolás hátteréről beszélt Daniel Ricciardo. Gondolkozni bőven volt ideje jövőjén – nem egyik napról a másikra határozott a Renault elhagyásáról –, de az a luxus nem adatott meg, hogy versenyek alapján mérlegeljen.

A furcsa 2020-as szezon egyik sajátossága, hogy fontos versenyzői átigazolások történtek azelőtt, hogy akár egyetlen versenyt futottak volna a bajnokságban. Így Sebastian Vettel úgy vág neki az évnek, hogy tudja, jövőre nem lesz maradása a Ferrarinál: hozzá hasonlóan Daniel Ricciardo is abban a tudatban versenyez a Renault-nál, ahova csupán egy évvel ezelőtt csatlakozott, hogy a McLaren kedvéért el fogja hagyni a csapatot, nem váltja valóra a franciákkal szőtt nagy álmokat.

„Ilyen döntéseket meghozni csak a tesztelés alapján nem volt könnyű. Ideális esetben versenyzünk és eközben formálódnak a gondolataink. Ezekben az időkben azonban nem adatik meg ilyen luxus” – idézi az F1i.com Ricciardót. „Eddig ez az egész év őrült volt, a koronavírust leszámítva is. Jó volt viszont, hogy jutott idő gondolkodni a jövőn, de ahogy mondtam, nem volt könnyű az akció hiányában. A döntést nem egyik napról a másikra hoztam meg. Megint csak azt kell mondanom, ez az egész év fura volt és továbbra is fura.”

Több hónap bizonytalanság után Ricciardónak már van mire készülnie: július 3-5-én indul a szezon az Osztrák Nagydíjjal, valamint az ezt követő hét verseny időpontja is végleges.

„Nagy megkönnyebbülés volt mindenki számára, amikor bejelentették a hivatalos kezdési időpontot. Olyan érzés volt, hogy végre látjuk az alagút végét. Ezt az utazást, a Renault-val közös fejezetet a lehető legjobb módon akarom befejezni. Továbbra is úgy vélem, tartozom nekik, a pályán és azon kívül is, ezért is örülök, hogy hamarosan újra versenyezhetünk” – beszélt arról, hogy nem engedi el utolsó szezonját sem a Renault-val.