A Mercedes is új versenycsapatot indíthat

2020-06-08 11:40:00

Az F1-ben bevezetésre kerülő költségplafon miatt a címvédő alakulat is elbocsátásokra kényszerülne. Ezt úgy kerülheti el, hogy az erőforrásait átcsoportosítja egy másik versenyszériába.

A 2021-es szezontól egy új korszak kezdődik a Formula-1-ben. A sorozat története során először központilag kezdik szabályozni a csapatok kiadásait, így teszik élhetőbbé az elviselhetetlenül magas kiadásokkal járó versenyzést. Ez elsősorban a legnagyobb istállókat, a Mercedest, a Ferrarit és a Red Bullt érinti, hiszen ez a három gárda az, ami az érvénybe lépő 145 millió dolláros plafonnál jóval többet költ évente. A megszorításokra az érintettek kétféleképpen reagálhatnak: elbocsátásokkal, vagy az erőforrásaik átcsoportosításával. A Mercedes utóbbit fontolgatja.

„Egy olyan pénzügyi valóságba kerültünk, ami össze sem hasonlítható a vírus előtti helyzettel” – nyilatkozta Toto Wolff csapatvezető. „Elfogadtuk a költségplafont, hiszen létfontosságú, hogy a sikeres csapatok ne veszteséget, hanem profitot termeljenek. Számunkra az is fontos volt, hogy a Daimler [a márka tulajdonosa] ne csak a sorozat sport- és marketingértékét élvezze, hanem lehetőleg a pénzénél is maradjon. Ezért is fontos számunkra a költségek korlátozásának támogatása.”

„Ez részünkről azt igényli, hogy igazodjunk, változtassunk, és az embereinket új területeken helyezzük el. Rendelkezünk egy nagyon erős részleggel, amit Mercedes-Benz Alkalmazott Tudományoknak hívunk, ami magas szinten teljesítő partnerekkel dolgozik. Ki tudja? Az erőforrások megtartása érdekében talán megvizsgálunk más versenyszériákat is” – idézte szavait a Motorsport.

Wolff az utóbbi hetek-hónapok pletykáira reagálva ismét kihangsúlyozta, a márkának esze ágában sincs távozni a Formula-1-ből. „Szerintem nyilvánvaló, hogy minden autóipari vállalkozás megél nehéz pillanatokat. A magazinokban minden nap írnak a Volkswagenről, a Renaultról, a Fiatról vagy a Daimlerről, így megértem, hogy megkérdőjelezik a részvételi szándékunkat. A Mercedes felső vezetése alappillérnek tartja a Formula-1-et. Gyártunk autókat utcára és versenyre is. Valójában a legelső egy versenyautó volt. Ezt figyelembe véve az F1-re nem egy pénzt generáló marketingplatformként, hanem egy fontos alkotóelemként tekintünk” – szögezte le Wolff.