F1

Rábólintott az FIA a költségcsökkentő szabályokra

//formula.hu/f1/2020/05/27/rabolintott-az-fia-a-koltsegcsokkento-szabalyokra

2020-05-27 21:18:00

2020-05-27 21:18:00

Szerző: Balogh Tamás; Fotó: DPPI

A csapatok már a múlt héten megállapodtak, most pedig egy e-voksolás után az FIA Motorsport Világtanácsa is rábólintott a költséglimitet és az aerohendikepet is magában foglaló módosításokra.

mini hirdetés

Több fontos szabályváltozásra is rábólintott ma az FIA Motorsport Világtanácsa, így azok mostantól hivatalosnak tekinthetők. Az egyik leglényegesebb pontja ezeknek a költséglimit: a csapatok megállapodása nyomán a felső határ jövőre 175 helyett 145 millió dollár lesz (természetesen lesz több kivétel is, ami nem tartozik bele ebbe), míg 2022-ben és 2023-ban ezt tovább csökkentik majd 140, illetve 135 millió dollárra, ez utóbbi érték pedig egészen 2025-ig marad érvényben.



Azt is elfogadták, hogy egy egész sor alkatrésznek a fejlesztését befagyasztják 2020-ra és 2021-re: ebbe a listába tartozik többek között a karosszéria, a váltó és számos mechanikus alkatrész. Néhány apró módosítást végre lehet ugyan ezeken is hajtani, ám ezekre zsetonrendszert vezetnek be. Az erőforráselemek fejlesztésére szintén fejlesztési limitet vezetnek be a 2020-as idényre. Egy csupán ma felröppent új szabályt is hivatalossá tettek, aminek értelmében tovább nő az autók tömege: jövőre 746 helyett 749 kg lesz az F1-es gépek minimumsúlya – annak ellenére, hogy az új szabályok 2022-re halasztásával és a fejlesztések befagyasztásával a karosszériát gyakorlatilag egy az egyben átviszik a következő évadra. Bekerült a szabályzatba az a hendikeprendszer is, amelynek értelmében minél sikeresebben szerepel egy alakulat, annál kevesebb időt tölthet a szélcsatornában és a CFD-szimulációkkal a fejlesztésekkel. Konkrétan az előző évi konstruktőri helyezések határozzák meg lineárisan az egyes alakulatok tesztidejét. Ezeken kívül is rábólintottak több apróbb szabálymódosításra: az egyik ilyen például a gumikat érinti, ugyanis mostantól a második szabadedzéseket lehet a Pirelli új abroncsainak tesztelésére használni, ha ez szükséges.

Ha ismerőseid figyelmébe ajánlanád a cikket, megteheted az alábbi gombokkal: