F1-es szerződések: Új korszak helyett felesleges plusz év?

Több nagy név is szabadon igazolható lesz az év végén, de nem úgy tervezték mindezt, ahogy az végül is alakulni fog - ráadásul a döntésre is kevesebb idejük lesz, kevesebb információból kell dolgozniuk.

Végül csak egy évvel később, 2022-ben vezetik be a 2021-re tervezett nagy Formula-1-es szabálymódosításokat, ez is egy fontos reakció a koronavírus terjedésére és az amiatt életbe lépő korlátozásokra. Ez viszont a pilótapiacot és a szerződéskötéseket is jelentősen befolyásolhatja, sokan ugyanis úgy írták alá jelenlegi kontraktusukat, hogy az 2021-re lejárjon, így az új erőviszonyok szerint helyezkedhetnének az új érára.

Ez viszont most meghiúsult, 2021-ben is a mostani feltételek mellett kell versenyezni, úgyhogy az idén érvényes erősorrend jelentheti az alapot jövőre is - bár még 2020-ból is csak a teszteket láttuk, de azok alapján úgy fest, hogy továbbra is a Mercedes diktálhatja a tempót. Ez pedig alapvetően határozhatja meg Lewis Hamilton döntését is: a hatszoros világbajnok abszolút favoritként vághat majd neki a mostani szezonnak (ha egyszer elindul), így viszont nem lesz értelme más csapatban gondolkodnia.

Mivel 2021-ben sem lesz felfordulás, ezért a következő szerződése megkötésekor is a Mercedes lehet a legjobb megoldás számára, márpedig ebben az esetben egyik félnek sem érdeke azt erőltetni, hogy akkor csak egy évre írjunk alá - hiszen ha mondjuk Hamilton ezt kiköti, azzal azt jelzi egyértelműen, hogy váltani szeretne, amint adódik jobb opciója. Ha viszont egy két-három éves szerződést aláír, azzal "átvezeti" magát az új korszakba és lefoglalja a mezőny legértékesebb ülését - egyébként egy esetleges kétéves szerződés jelenthetné számára azt, hogy egy évet még a "biztos" autóval versenyez, egyet pedig az új szabályok szerintivel, ennek végén pedig már láthatja, hogy hogyan reagált a helyzetre a Mercedes.

Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Alex Albon, Lando Norris, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Danyiil Kvjat, Sergio Perez, Lance Stroll, Kimi Raikkönen, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Romain Grosjean és Nicholas Latifi szintén 2020 végéig szóló szerződéssel rendelkezik, a nagy részük pedig szintén tudatosan (vagy ha nem ők, akkor a csapatuk döntött így tudatosan) írt alá eddig - most minden tolódik egy évet, úgyhogy akár még a nagy felfordulás előtt teljesen megbolydulhat a piac.

A megbolydulásra viszont kevesebb az idő: a szezon későbbi kezdete miatt a csapatoknak jóval kevesebb információjuk lesz, ahogy a pilótáknak is arról, hogy mik is az erőviszonyok - a döntéseket viszont nem lehet az idény végéig húzni...