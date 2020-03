F1: 17-18 futamos lehet a bajnokság

//formula.hu/f1/2020/03/14/f1-17-18-futamos-lehet-a-bajnoksag

Ross Brawn beszélt az F1 terveiről, elképzeléseiről a 2020-as szezonnal kapcsolatban - augusztusban egymást érhetik a futamok, később kezdődő, de izgalmas idényre számít.

Ross Brawn a Skx Sportsnak és Martin Brundle-nek adott interjút a Formula-1-es szezon tervezett folytatásáról. Mint ismert, az első négy futamot már hivatalosan is törölték, de a hírek szerint az európai szezon kezdete, Zandvoort, Barcelona és Monaco is a levegőben lóg, a csapatok úgy számolnak, hogy valószínűleg csak május végén/június elején térhet vissza a sportág a normális kerékvágásba.

"Szerintem az augusztusi szünet eltörlésével jó pár versenyhétvégét kreálhatunk magunknak, ahol lehet futamokat rendezni és szerintem egy megfelelő versenynaptárat építhetünk fel a szezon hátralévő részére. Másképp fog kinézni, de jó számban lehet versenyeket tartani, szóval szerintem a szezon később kezdődik, de szórakoztató lesz" - magyarázta Brawn.

"Én elég optimista vagyok azt illetően, hogy lehet egy 17-18, vagy akár több futamos bajnokságot is rendezni. Szerintem be lehet préselni ennyit, de ez attól függ, hogy mikor is fog elkezdődni a szezon" - tette hozzá. Mint mondta, az is szóba került, hogy ismét legyen olyan időszak, amikor egymást követő három héten is versenyt rendeznek, pedig ezt a csapatok nem szeretnék - Brawn szerint esetleg kétnaposra sűríthetik be ezeket a hétvégéket, hogy kicsit könnyebb legyen a helyzet.