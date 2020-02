//formula.hu/f1/2020/02/14/ez-mar-nem-csak-festes-itt-az-uj-mercedes

2020-02-14 09:30:00

2020-02-14 09:30:00

A 2020-ra tervezett festés után az idei autóról is közzétett fotókat a Mercedes F1-es csapata - Valtteri Bottas hamarosan már ki is próbálhatja a címvédő istálló vadonatúj fegyverét.

Ugyan a 2020-ra tervezett, megújított festést már bemutatta egyszer a Mercedes F1-es csapata, de az akkor még a régi autóra került fel - most viszont már az idei évre szánt technikáról is közzétett néhány fotót az istálló. Valtteri Bottas hamarosan bele is ülhet a technikába és megteheti vele az első métereket, a hírek szerint Lewis Hamiltonnak ebben a sorrendben most csak a második hely jut.

És akkor az egyre gyarapodó galéria a W11-ről: