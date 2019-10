//formula.hu/f1/2019/10/03/spanyol-csapat-csatlakozna-az-f1-hez-2021-ben

2019-10-03 15:53:00

Már vezető szakemberei, sőt versenyzői is megvannak a Camposnak, melyet Monacóból finanszíroznának, miután életbe lépett a költségplafon. A csapat egyszer már felvételt nyert a Formula-1-be.

Az elsősorban számos formulaautós kategóriában érdekelt, de tavalyig a WTCR/WTCC mezőnyében is szereplő Campos Racing 2021-ben beszállna a Formula-1-be: ebben az évben egyéb szabályváltozások mellett a 175 millió dolláros költséglimit is életbe lép, amely megengedhetővé tenné a spanyol istállónak a királykategóriában való részvételt. A projektet a Monaco Increase Management finanszírozná, Salvatore Gandalfo cége, aki társtulajdonos a Camposban.

Gandalfo elmondása szerint az alapító Adrian Camposszal együtt már a Formula-1-es vezető Chase Carey-vel és Ross Brawnnal is találkoztak, a projekt pedig rendelkezik a pénzügyi biztossággal, amelyet az FIA elvár a pályázóktól.

Az Autosport szaklap értesülései szerint két Formula-1-es szakembert már most felvettek: a Super Aguri egykori főtervezője, Peter McCool lesz a technikai igazgató, a Brawnnál és Mercedesnél is megfordult Ben Wood pedig a vezető aerodinamikai szakember. Az egykori Ferrari-csapatfőnök – és Super Agurinál szintén vezető szerepet betöltő – Daniele Audetto neve is felmerült, aki a monacói MIM tanácsadója.

A Campos a Formula-2-ben is érdekelt, Jack Aitken három futamgyőzelmet gyűjtött eddig idén

Sőt mi több, Gandalfóéknak már pilótajelöltjeik is vannak a 2021-es szezonra, amennyiben bekerülnének a mezőnybe. Egyikük a két F1-es szezon tapasztalatával rendelkező Pascal Wehrlein, aki jelenleg a Formula-E-ben a Mahindránál, a Campos partnerénél versenyez. A GP3-as futamgyőztes, idén Super Formulában szereplő Alex Palou pedig hosszú éveket töltött a spanyol gárdánál. Az Autosport szerint az erőforrást a Renault szolgáltathatja, amely a McLaren személyében elvesztette egyedüli ügyfelét.

A Campos egyszer már felvételt nyert a Formula-1-be: 2010-ben, amikor három új istálló csatlakozott a rajtrácshoz. A szezonkezdet előtt azonban a formáció gazdát cserélt, és már Hispania Racing Team (HRT) néven mutatkozott be.

Bár a Campos a 2021-es szezont vette célkeresztbe, Ross Brawn augusztusban, Jean Todt pedig Szingapúrban beszélt arról, hogy új érkezőkre még várni kell, Brawn szerint 2022-ig. A Campos előtt egyetlen másik istállót, a Panthera Team Asia formációt említették név szerint a sajtóhírek.