Hamilton: Talán egész évben jó autójuk volt

2019-09-23 14:30:00

Az ötszörös világbajnok nem hiszi, hogy csak egy jól sikerült fejlesztés miatt uralta a szingapúri futamot a Ferrari. A brit pilóta csak találgatni tud, mi folyhat valójában a Ferrari istállójánál.

A hétvégi futamot toronymagasan a Ferrari csapata nyerte, amelyhez az új orrkúpmegoldás, a jó stratégiai döntés és persze a Mercedes rossz formája is kellett. Sebastian Vettel a harmadik helyről indulva egy jól időzített, korai kerékcserének, valamint az élen autózó Charles Leclerc szándékosan lassú tempójának köszönhetően csaknem egy év kihagyás után ismét az első helyen végzett. A német pole-pozícióból rajtoló csapattársa, bár nem túl nagy lelkesedéssel, de kénytelen volt beérni a második hellyel.

A dobogó két legfelső foka óriási pontesőt és jóval nagyobb önbizalmat jelentett a Ferrarinak, míg a Mercedesnek és a Red Bull csapatának inkább aggodalomra adott okot, erre pedig már Lewis Hamilton is felkapta a fejét.

A formel-1.de-n megjelent nyilatkozatában így spekulál a brit pilóta: „Talán egész évben jó autójuk volt, csak nem volt meg a megfelelő működési tartomány. Ki tudja?” Hamilton szerint a Szingapúri Nagydíjra hozott fejlesztés egyedül nem tudott volna ekkora növekedést hozni a Ferrarik teljesítményében, „valószínűtlen”, hogy csak ez áll a háttérben. A brit hozzátette:

„Egyértelmű viszont, hogy az autó most mindenhol jól működik. Ezért elég nehéz lesz legyőzni a Ferrarikat, hiszen olyan gyorsak az egyenesben. Másrészről viszont mi is nyertünk már futamokat annak ellenére, hogy nem nekünk volt a legjobb autónk. Egyszerűen arról szól az egész, hogy hozod össze a hétvégédet. Így áll most a helyzet.”

A brit a hatodik világbajnoki cím elérésével kapcsolatban sem szeretne még túl optimistán nyilatkozni: „Nem kergetem magam illúziókba az összetett értékelésben szerzett előnyöm miatt. A bajnoki cím még nincs megnyerve.”