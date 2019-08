Szaúd-Arábia futurisztikus F1-es pályát épít

//formula.hu/f1/2019/08/06/szaud-arabia-futurisztikus-f1-es-palyat-epit

Egyre több jel utal arra, hogy a közel-keleti ország komolyan gondolja a nagydíjrendezést. A sivatagban felépülő új városban, Qiddiyában F1-es versenypálya is készül.

Nem a mai az első hír arról, hogy Szaúd-Arábia Formula-1-es nagydíjat tartana: már májusban olvastunk arról, hogy a közel-keleti ország csillagászati összeget fizetne a rendezésért. Most a Times számolt be arról, hogy az arab ország valamire készül, amit a közösségi médiában fellelhető, hivatalos képek is alátámasztanak. A lap információi szerint a szaúdiak már kapcsolatba léptek Formula-1-es csapatokkal, hogy konzultáljanak az istállók meglátásairól.

Egy lehetséges versenyhelyszín Rijádban az Ad-Diriyah utcai pálya, ahol a Formula-E versenyzett. Ennek hossza azonban mindössze 2,49 kilométer: legalább egy kilométerrel ki kellene bővíteni, hogy Formula-1-es verseny rendezésére alkalmas FIA-besorolást kapjon.

A Szaúd-Arábiai Nagydíj másik elképzelhető otthona Qiddiya, a jelenleg még nem létező város. A Vízió 2030 elnevezésű nagyszabású terv egyik gigaprojektje Qiddiya: Rijádtól 40 kilométerre fog felépülni a település, amely a kultúra, szórakozás és sport központja lesz.

A városba megálmodott létesítmények között szerepel a Speed Park, egy Formula-1-es versenypálya. Bár hivatalos kommunikáció nincs a versenyrendezési szándékról, a Qiddaya projekt hivatalos közösségi oldalára mégis felkerült három látványrajz, melyeken F1-es autók láthatók, valamint a széria logója is felbukkan. A futurisztikus pálya szomszédságában medencék találhatók, sőt a pálya egy medence és vízesés alatt is áthalad. A város első fázisa 2022-re készül el, de kérdés, hogy a Speed Park melyik fázisba tartozik.

Szaúd-Arábia – amely Bahrein és Abu Dhabi mellé csatlakozna a Közel-Keleten F1-es házigazdaként – a közelmúltban kezdett a motorsportra összepontosítani: 2018 februárjában itt tartották a Bajnokok Tornáját, melyet a Formula-E versenye követett. A soron következő nagy verseny a 2020-as Dakar Rali lesz.