Versenyzők is kiakadtak Vettel büntetésére

//formula.hu/f1/2019/06/10/sokan-kiakadtak-vettel-buntetesere

2019-06-10 09:15:00

2019-06-10 09:15:00

Az F1-es Kanadai Nagydíj leintését követően jó pár autóversenyző fogalmazta meg kendőzetlen véleményét a végeredménnyel kapcsolatban, ezekből válogattuk ki a legérdekesebbeket.

Mario Andretti

"Szerintem a felügyelük dolga a szélsőségesen veszélyes megmozdulások büntetése, nem pedig a kemény versenyzés őszinte hibáinak megrovása. Ami a Kanadai Nagydíjon történt, az elfogadhatatlan."

I think the function of the stewards is to penalize flagrantly unsafe moves not honest mistakes as result of hard racing. What happened at #CanadaGp is not acceptable at this level of our great sport. @F1 — Mario Andretti (@MarioAndretti) 2019. június 9.

Damon Hill

"Meglátásom szerint [Vettel] hagyhatott volna több helyet is, de a büntetés miatt nagyszerű köröket veszítettünk el. A feleségem azt mondta, hogy 'ez versenyzés, b*ssza meg'. Figyelmeztettem a házunk káromkodásra érvényes szabályaira."

Thanks for all your votes. My personal view is that he could have left more room, but we lost a great final few laps because of the penalty. There was enough doubt to let them carry on. Remember Dijon! #f1 #Dijon — Damon Hill (@HillF1) 2019. június 9.

My wife says it was f**king racing. I've had a word with her about swearing in the house. #f1 — Damon Hill (@HillF1) 2019. június 9.

Nigel Mansell

"Nagyon kínos. Semmi élvezet nem volt ebben a versenyben, két világbajnok nagyszerű csatája végződött falsul."

Very very https://t.co/CJcFu85l7f joy in watching this race ,two champions driving brilliantly,will end in a false result. — Nigel Mansell CBE (@nigelmansell) 2019. június 9.

Mark Webber

"Versenyzett valaha bármelyik felügyelő az élmezőnyben? Őrült büntetés."

Any of the stewards ever raced at the front in F1? Didn’t watch the race.. have now seen the “incident”.

Mental penalty. — Mark Webber (@AussieGrit) 2019. június 9.

Allan McNish

"Nem tudom, Vettel a visszatéréskor mit csinálhatott volna másképp. Azzal a lendülettel mindig ott kötött volna ki."

Not really sure what VET could have done differently when rejoining....with the momentum he had he was always going to end up where he did....tough decision for VET. https://t.co/PVAFnPFdFm — Allan McNish (@allanmcnish) 2019. június 9.

Giedo van der Garde

"Vettel helyében a pódiumra sem mentem volna fel. Komolyan."

Wouldn’t go to the podium if I was Vettel. Honestly. — Giedo van der Garde (@GvanderGarde) 2019. június 9.

Max Chilton

"Kemény végeredmény az F1 számára. Mindkét felet megértem: az FIA a szabálykönyvet követi, amely szerint senki sem térhet vissza úgy a pályára, hogy egyenesen az ideális ívre hajt, de a sport szempontjából ez egy rossz döntés volt. Minden versenyző tudja, hogy Vettel belül nem tudott volna biztonságosan visszatérni és ki is gyorsítani egyszerre.

Tough result for F1.

I can see it both ways.

FIA are following the rule book that you can’t rejoin by going straight to the racing line but poor choice for the sport.

All drivers know Vettel could have not gone back to power and joined safely on the inside.#F1 — M A X Chilton (@maxchilton) 2019. június 9.

Felix Rosenqvist

"Jól látszott, hogy emiatt a hülye büntetés miatt senki sem akart ott lenni a díjátadón. Nagyszerű versenyt nyírtak ki. Elismerésem Vettelnek, aki nem tűrte tétlenül és Hamiltonnak, aki nagyon sportszerű volt."