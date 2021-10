Nem a Ferrari a fő ellenfél Bottas szerint

//formula.hu/f1/2021/10/08/nem-a-ferrari-a-fo-ellenfel-bottas-szerint

2021-10-08 16:55:00

Kedvez a pálya az olaszoknak, de a Mercedes finnje úgy gondolja, a Red Bullban van még tartalék. Hamilton rajtbüntetésével megnőttek győzelmi esélyei, de a rá háruló elvárás is nagyobb.

Nagy teher nehezedik Valtteri Bottas vállára a Török Nagydíjon: neki kell az első vonalban küzdenie a Mercedesszel, mivel Lewis Hamiltonra motorcsere miatt tízhelyes büntetés vár Isztambulban. Mindkét pénteki edzésen a W12 diktálta a tempót, csakhogy Hamilton révén: Bottasnak a negyedik és harmadik hely jutott a két felvonásban. Egy pozícióval a finn előtt mindkétszer Charles Leclerc végzett a Ferrarival – de Bottas nem gondolja, hogy az olasz istálló lenne a fő kihívó.

„Sima napunk volt, nem jött közbe piros zászló, számos kört meg tudtunk tenni” – mondta a tévériportereknek adott pénteki interjújában Bottas. „Úgy néz ki, ez a pálya kedvez a Ferrarinak, de én is úgy gondolom, hogy a Red Bullban még van tartalék. Biztosan jól fognak szerepelni.”

A finn összehasonlította a mai napot az egy évvel ezelőtti Török Nagydíjjal. A versenynaptárba visszatérő Isztambulban példátlanul rossz tapadási viszonyok uralkodtak, mintha jégen autóztak volna – ehhez képest a felgumizódott felület mostanra a naptár egyik legjobban tapadó aszfaltjává vált.

„Sokkal gyorsabb volt, azt hiszem, az első szabadedzésen több mint tíz másodperccel jobb kör született, mint egy évvel korábban. Most már normális a tapadás, sőt ez a legjobban tapadó pályák egyike az egész versenynaptárban. Természetesen így sokkal élvezetesebb vezetni is rajta. Emiatt az autó beállítása is egészen más szemléletet képviselt, mint egy évvel korábban. Összességében élveztem ezt a napot.”

„A mai nap igyekeztünk alkalmazkodni és megtalálni az egyensúlyt. Kicsit messziről indultunk, de ez mindenkinél így volt. A második edzésen azonban már egészen jó volt az érzet, nem voltak nagy gondok az autóval, úgy érzem, ez a jó irány” – összegezte edzésnapját Bottas, akinek Isztambul lehet az egyik nagy lehetősége, hogy terveinek megfelelően győzelemmel búcsúzzon a Mercedestől.