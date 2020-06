A Williamst felháborítja, hogy a Mercedeshez megy a szponzora

//formula.hu/f1/2020/06/24/a-williamst-felhaboritja-hogy-a-mercedeshez-megy-a-szponzora

2020-06-24 12:17:00

Csapatot vált a szponzor, amely a válság alatt az eladás szélére sodorta a Williamst. A Twitteren megjelent egyik frappáns kommentár szerint a ROKiT fordított Robin Hoodot játszik: a szegények helyett inkább a gazdagoknak ad.

Finoman szólva sem baráti viszonyban vált el egymástól a múlt hónapban a Williams és tavalyi névadó szponzora, a ROKiT – a mobiltelefon-gyártó cég felmondta a csapattal való szerződését, amit pedig tavaly júliusban 2023 végéig hosszabbítottak meg, ezzel hozzájárulva a grove-i istálló egyre súlyosbodó anyagi nehézségeihez, melyek nyomán a Williams vezetősége bejelentette, akár el is adhatják a legendás istállót, hogy biztosítsák annak F1-es fennmaradását. A csapatot tulajdonjó cég a nemrég közzétett kimutatás szerint 13 millió fontos veszteséggel zárta a 2019-es évet, amely során az F1-es konstruktőri tabellán az utolsó helyen végzett.

A Williams a sejtések szerint jogi lépéseket fontolgat a szerződésszegő szponzorral szemben, amelynek távozásával évi 20 millió font veszteség éri az istállót. A ROKiT azonban már egy új partnerség kapujában áll: a RaceFans számolt be arról, hogy a brit cég a sereghajtótól a címvédő F1-es csapathoz igazol, és akár már a jövő hétvégi Osztrák Nagydíjtól kezdve feltűnhetnek a logói a Mercedes autóin. Bár az új együttműködésről még nem érkezett bejelentés, a lapnak nyilatkozó Williams-szóvivő szavai is úgy csengenek, hogy a cég már meg is kötötte a megállapodást a brackley-iekkel.

„Egészen döbbenetes számunkra, hogy egy olyan csapat szerződött le a ROKiT-tal, amellyel hosszú távú együttműködésben állunk – különösen úgy, hogy mindenki számára ismeretes, mi történt” – hangzik a Williams egy tagjának nyilatkozata, amiben minden bizonnyal a Mercedesre utal, hiszen velük állnak technikai partnerségben 2014 óta.

A lap szerint a ROKiT igencsak kapós szponzornak bizonyult a paddockban a Williamstől való távozása után, hiszen a Mercedes mellett a Ferrari a Racing Point és a Haas is érdeklődött a szolgálatai iránt. Érdekes, hogy végül azt a csapatot választotta, amely több szállal kötődik a Formula-E-ben meglévő partneréhez, amely a Venturi. Az elektromos szériában működő istálló autóit ugyanis szintén a Mercedes technikája működteti, ráadásul azt a csapatot is egy Wolff irányítja – a Mercedes-vezér Toto Wolff felesége, Susie.