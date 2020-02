Veszélyben a Honda következő F1-es szezonja?

//formula.hu/f1/2020/02/24/veszelyben-a-honda-kovetkezo-f1-es-szezonja

2020-02-24 12:05:00

A japán autógyártó 2021-es szezonja anyagi okokból kerülhet veszélybe - egyeztetnek a folytatásról, de a cég egyéb érdekeit is figyelembe kell venniük, ez pedig átírhatja a terveket.

Talán 2020 lesz az első olyan szezon a Honda Formula-1-be való visszatérése óta, amit a japán motorgyártó úgy vághat neki, hogy reális esélye van a komoly eredményre. 2019-ben már nem volt különösebb gond az erőforrással, teljesítményben és megbízhatóságban is elfogadható szintre javult, most pedig további fejlesztésekről van szó, amelyek miatt a Red Bull úgy érzi, hogy akár a világbajnoki címre is lehet esélye.

Miközben a Honda és a Red Bull a következő évekről is beszél egymással, közbejött egy új faktor, amely romba döntheti a terveket. A hírek szerint ugyanis a Honda utcai autógyártását sürgősen el kell vinni az elektromos autók felé, ez viszont most komolyabb befektetést és gazdaságilag jóval kisebb nyereséget eredményezhet - úgy tűnik, hogy anyagilag nem feltétlenül férhet bele az F1-es folytatás a jelenlegi feltételek mellett.

"Beszélünk a Red Bull-lal a 2021 utáni folytatásról, de figyelembe kell vennünk azt a dolgot is, hogy az egész autóipar nehéz helyzetbe kerül az eletromos autózás miatt. Sok gyártónak kell komoly befektetést tennie és el kell gondolkodnunk az üzleti oldalon is, illetve hogy mennyire tudju hatékonyan futtatni a programot. Ez a lényeg" - mondta az Autosportnak Masashi Yamamoto, a Honda F1-es projektjének vezetője.

Szóba került, hogy emiatt esetleg a Formula-E lehet a Honda célállomása, de Yamamoto szerint a gyártó prioritása továbbra is az F1, hiszen az a csúcskategória. Kijelentette: jelenleg nincs tervben az, hogy részt vegyenek az FE küzdelmeiben.