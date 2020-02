2021-ben már tiltott lesz a Mercedes trükkje

//formula.hu/f1/2020/02/21/2021-ben-mar-tiltott-lesz-a-mercedes-trukkje

2020-02-21 10:35:00

Úgy fest, hogy a világbajnok F1-es istálló nagy találmánya csak ebben a szezonban lehet szabályos, a 2021-től érkező új szabályrendszer szerint már nem. Ráéreztek a Mercedesnél?

A Motorsport számolt be arról, hogy információi szerint 2021-ben biztosan nem lehet majd használni a Mercedes új csodafegyverét, a DAS-t, avagy a tegnap nagy port kavaró kormányrendszert. Ugyan a jelenlegi szabályok értelmében minden bizonnyal szabályos a megoldás, a 2021-re közzétett szabálykönyvben már van erre egy kitétel, amely éppen az ilyen jellegű eszközök használatát tiltja be. A szövegben összefoglalva az áll, hogy a kormányrendszer elemeinek fixnek kell lenni - mintha éppen a Mercedes megoldására írták volna...

Ez rögtön fel is vet néhány kérdést, kezdve azzal, hogy vajon már azért került-e be a tavaly év végén letisztázott szabályrendszerbe ez a szövegezés, mert a Mercedes már tudatta az FIA-val, hogy mire készül, a szövetség pedig úgy volt vele, hogy jó, 2020-ra nem ír emiatt új szabályt (ha már a jelenlegi szerint ez belefér), a következő évtől viszont becsukja a most még nyitva lévő kiskaput.

Ezzel tulajdonképpen az is eldőlt, hogy bárki is le fogja-e másolni a rendszert, hiszen ha valaki most találkozik vele először, akkor ahhoz minden bizonnyal az egész autót hozzá kellene majd igazítania - ha viszont csak idén lehet használni, akkor nagyon kevés ideig lehetne élvezni a hasznát, ugyanakkor valószínűleg jelentős erőforrást kellene rááldozni. Ezt pedig aligha fogják bevállalni a csapatok, főleg úgy, hogy sokan már most is a teljesen megújuló 2021-es autókra koncentrálnak (egyre nagyobb részben), amibe tehát ezt az eszközt már nem lehet beépíteni.

Érdekesség, hogy Ross Brawn mintha éppen valami hasonlóról beszélt volna pár héttel ezelőtt, amikor azt mondta, hogy az új szabályrendszerben ha valaki kiskaput talál, akkor az FIA a csapatokkal együtt bármikor becsukhatja azt, ezzel szeretnék arra ösztökélni az istállókat, hogy ne ilyenben gondolkodjanak.