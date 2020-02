Kubica: Olyan voltam, mint egy mozgó sikán, de nekem ez is sokat jelentett

//formula.hu/f1/2020/02/18/kubicaval-egy-palyan-vogel-adrienn-1

2020-02-18 09:14:00

Bár már 35 éves és tavaly egy egészen csapnivaló szezont teljesített, a még a szezonjánál is pocsékabb Williamsszel, mégsem zárja ki, hogy egy nap újra visszatér a rajtrácsra.

A 2019-es szezon legnagyobb sztorija volt előzetesen, hogy az életveszélyes 2011-es ralibalesete után a Williams színeiben tér vissza Robert Kubica. Azonban a visszatérés nem sikerült túl fényesre, miután nem kapott versenyképes autót a lengyel.

George Russell mind a 21 alkalommal fölülkerekedett rajta a kvalifikációkon, azonban az istálló egyetlen pontját mégis Kubica szerezte, a kaotikusra sikerült Német Nagydíjon.

A lengyel pilóta a Przeglad Sportowynak nyilatkozott arról, hogy bár idén a DTM-ben fog indulni, amellett, hogy az Alfa Romeo tesztpilótája is lesz, mégsem mondott le a Formula-1-es visszatérésről.

„Lehetségesnek tartom” – válaszolta a visszatérését firtató kérdésre Robert Kubica. „Viszont annál valószínűbb, hogy a tavalyi Abu Dhabi Nagydíj volt az utolsó F1-es versenyem, de a Formula-1 mégiscsak Formula-1.”

„Realistán és okosan szeretnék válaszolni: öt-hat évvel ezelőtt senki sem gondolta volna, hogy képes leszek újból itt versenyezni, azonban én sosem zártam be ezt az ajtót és most itt vagyok” – mondta a lengyel, aki ezek után arra is kitért, kissé humorosan, hogyan élte meg a tavalyi szezont.

„Eleinte még próbálam pozitívan hozzáállni a dologhoz, de egy idő után rájöttem, hogy végső soron pont mindegy, hogy egy, vagy másfél másodpercet kapunk körönként. Olyan voltam, mint egy mozgó sikán, a startoknál pedig ugyanez járt a fejemben. Oké, most megelőzök két autót, de vajon mennyi időbe telik majd nekik, hogy kikerüljenek engem? Az élet néha kegyetlen, de összességében megérte. Nem volt könnyű, de számomra sokat jelentett.”