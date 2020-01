Ricciardo összefogná a Renault-t – a pályán kívül

//formula.hu/f1/2020/01/05/ricciardo-osszefogna-a-renault-a-palyan-kivul

Az ausztrál F1-es pilóta szerint fontos, hogy minőségi időt töltsön együtt a csapat és ha visszanéz 2019-re, akkor ezt például nem csinálta jól - most szeretne ezen változtatni még azelőtt, hogy elkezdődne az új szezon.

Finoman szólva sem a sikerekről szólt az első Renault-szezon Daniel Ricciardo számára, hiszen bár a nagy fizetést megkapta a Red Bulltól távozó ausztrál pilóta, de az enstone-iaknál elkerülték a sikereket, az autó és a csapat alkalmatlan volt a komolyabb eredmények elérésére. Ricciardo szerint ebben neki is van felelőssége és szeretne ezen változtatni.

"2020-ra van pár ötletem, hogy mit csinálhatnék többet vagy jobban. Szerintem jól beilleszkedtem a csapatba, de ha visszanézek, azt mondom, hogy tehetnék többet is. Kicsit nagyobb jelenlétet szeretnék elérni a szezonrajt előtt, még a teszt kezdete előtt, ugyanakkor arra is vannak ötleteim, hogy mit csinálhatnánk együtt" - idézi őt a Formula-1.com.

"Itt nem csak a technikai dolgokra gondolok, hanem a csapategységre. Úgy akarok elmenni a barcelonai teszt helyszínére, hogy lendületben vagyunk még a szezon előtt. Ezt lehet csapatépítésnek is hívni. Több időt akarok a csapattal tölteni még a pályán kívül is. A pályán még Cyrillel (Abiteboul, a csapatfőnök) is csak annyi van egy hétvégén, hogy 'hello', mert elfoglaltak vagyunk, szóval nem igazán töltünk együtt minőségi időt" - magyarázta a tervét Ricciardo.

"Úgy érzem, hogy a kapcsolat új szintre emelése, a pályán kívül együtt töltött idő jó lehet. Hogy meglegyen az az érzés, hogy a srácok egymást is kicsit jobban megismerik, így egy kicsit még keményebben akarnak dolgozni egymásért, ebből pedig jó dolog sülhet ki."