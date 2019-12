Nem tetszenek a Pirelli új F1-es gumijai, lehet, hogy a csapatok jövőre is az ideit kérik

//formula.hu/f1/2019/12/05/nem-jok-a-pirelli-uj-f1-es-gumijai-lehet-hogy-a-csapatok-jovore-is-az-ideit-kerik

2019-12-05 12:48:00

2019-12-05 12:48:00

Ezen a héten hoznak végleges döntést, de jelenleg elképzelhető, hogy a csapatoknak nem kell a Pirelli 2020-as F1-es abroncsa, inkább az ideit választják. A gyártó szerint az is jó.

Enyén szólva "változatos" visszajelzést adtak a Formula-1-es csapatok a Pirelli 2020-as abroncsaira az első próba után - kedden és szerdán Abu Dhabiban ezeket a keverékeket is kipróbálhatták a 2019-esek mellett és az istállók tetszését egyelőre nem nagyon nyerte el a gumigyártó munkája. Mario Isola, a Pirelli F1-es vezetője beszélt erről.

"Néhány pilóta fejlődést tapasztalt némely gumi karakterisztikáját tekintve, némelyét viszont nem, vagy bizonyos értelemben az új abroncsok nem azon a szinten működnek, ahogy várták. Emiatt elég nehéz megérteni a gumik valós teljesítményét. A mostani autók nagyon kifinomultak, bármilyen változtatás esetén (így a gumiknál) is a hatása óriási. Szóval le kell ülni, átnézni az adatokat, meghallgatni a pilóták véleményét és végül kitalálni, hogy mi a legjobb megoldás" - idézi az F1 hivatalos weboldala Isola szavait.

Sőt, az is felmerült, hogy a 2019-es gumik maradnak jövőre is, ha a csapatok úgy döntenek. "Jelen pillanatban az FIA már homogolizálta ezeket a gumikat 2020-ra, szóval ez a jövő évi termék. Kivéve, ha a teszt után, a visszajelzések alapján a csapatok minimum 70%-a azt nem mondja, hogy inkább maradna a 2019-es abroncsoknál, mert abban az esetben az idei gumik lesznek jövőre is."

"Nem aggódunk, mert a 2019-es abroncsok nagyon jók, izgalmas szezonunk volt sok akcióval, sok jó versenyzéssel, szóval ez nem probléma. Ha így lesz, akkor azt kell megértenünk (a Pirellinek), hogy miért kaptunk eltérő eredményt a fejlesztési teszteken és itt, a végső teszten. Hogy mikor lesz végső döntés az ügyben? December 9-én, jövő hétfőn, szóval nincs sok időnk."