Ferrari-alkatrészeket foglalt le az FIA

Az Auto Motor und Sport írója számolt be a hírről, hogy a Brazil Nagydíjat követően az FIA lefoglalta három különböző autó üzemanyagrendszerének bizonyos alkatrészeit. Az egyik egyenesen a Ferraritól, a másik a Ferrari egyik motorpartnerétől, a harmadik pedig egy másik gyártótól származik. Az elemeket a szövetség laboratóriumában tüzetesen megvizsgálják, szabálytalanságok után kutatva.

Exclusive: The FIA has seized parts of the fuel system of Ferrari, one Ferrari customer and one Non-Ferrari. A thorough investigation of the parts will be conducted in the FIA laboratories.



AMuS (in German): https://t.co/NTfLOzSWEv