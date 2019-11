//formula.hu/f1/2019/11/20/ecclestone-jobb-ha-hamilton-visszavonul

2019-11-20 08:06:00

2019-11-20 08:06:00

Lewis Hamilton jövőre még behúz egy világbajnoki címet, de aztán a Mercedes maga mögött hagyja a sorozatot, és vele együtt a britnek is ezt kellene tennie – tanácsolta az F1 egykori tulajdonosa, aki szerint a Ferrari ne legyen opció a pilóta számára.

Lewis Hamilton hatodik éve versenyez a Mercedes csapatánál, ez idő alatt öt egyéni címet szerzett, hat konstruktőrihez pedig hozzásegítette az istállót. 2020 végén azonban lejár a szerződése, miközben az istálló jövője sem garantált a sorozatban. Bernie Ecclestone egészen odáig ment, hogy kijelentette, a német márka 2021-ben kivonul, ezért eljátszott a gondolattal, milyen folytatás várhat Hamiltonra.

„Az élen változások történtek, az új emberek nem lelkesednek annyira a Formula-1 iránt, ahogy a régebbiek. Azt gondolhatják, hogy megnyertek hét világbajnoki címet – amit jövőre meg is fognak -, így miért is maradnának? Lewis helyében én abbahagynám. Ha Charles Leclerc a Ferrarinál marad, én kettejük közül rá tenném a pénzem. Nem feltétlenül ő a jobb, de a csapatba ő épült be. A Ferrari egy furcsa munkahely. Lewis nem beszél olaszul. Beleszerethetnek vagy szövetkezhetnek is ellene, mindenesetre nem végezne olyan jó munkát, mint a Mercedesnél.”

2020 végén egy másik nagyágyúnak, Max Verstappennek is lejár a szerződése, és Ecclestone szerint ő is nagyobb eséllyel pályázhatna a maranellóiak ülésére. „Ha a Ferrari választhatna Lewis és Max Verstappen között, szerintem utóbbit választaná. Egy fiatallal tíz évig versenyezhetne, Max pedig az egyik, ha nem a legjobb.”

Ecclestone nem hagyta ki a lehetőséget, hogy bedobjon egy rá jellemző extrém ötletet, amivel forradalmasítaná az F1-et: a pontok helyett érmeket osztogatna, mint az olimpián, mert azok „sokkal jobban néznek ki”. Abba nem gondolt bele, hogy ezzel a mezőny háromnegyede minden egyes futamon hoppon maradna, hacsak nem találnak tíz olyan nemesfémet, ami alkalmas érmének.

„A konstruktőri bajnokságban tartsák meg a pontokat, de az egyéniben inkább medálokat kellene osztogatni – aranyat, ezüstöt, bronzot. Sokkal jobban néznének ki, és a bajnoki cím is később dőlne el. A győzelemért régebben kilenc, majd tíz, most pedig huszonöt pont jár, szóval a statisztikák sem jelentenek túl sokat. Következetlen az egész” - nyilatkozta a Daily Mailnek.