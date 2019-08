A Ferrari még nem ejti az idei szezont

//formula.hu/f1/2019/08/09/a-ferrari-meg-nem-ejti-az-idei-szezont

2019-08-09 08:09:00

Akkora lemaradásban van a maranellói F1-es alakulat, hogy azt gondolhatnánk, figyelmüket most már a 2020-as autóra fordítják, de a csapatfőnök ezt megelőzően még futamot akar nyerni.

A 2019-es Formula-1-es szezon feléhez érkezve kijelenthető, hogy a Ferrari idei világbajnoki esélyei teljesen elúsztak. A három topcsapat közül csak az olaszok nem nyertek még futamot, lemaradásuk pedig kerek 150 pont, vagyis 5 futamgyőzelemnyi az éllovas Mercedes mögött. Ezek alapján feltételezhetnénk, hogy a Mattia Binotto vezette istálló lemond az idei autó további csiszolgatásáról, és a következő szezont kezdi előkészíteni, de a csapatfőnök nem így gondolkodik. Előtte futamot akar nyerni.

"Hogy a következő évi autóra kellene koncentrálnunk? Nem hiszem. Nem csak azért, mert 2020-ban is ugyanezek a szabályok lesznek, és bármit is csinálunk, az a jövő évi autónak is előnyére válik. Sok verseny áll még előttünk, és eddig egyelőre még nem nyertünk. Ez egy célunk, és szerintem mindent meg kell tennünk azért, hogy a lehető legjobban zárjuk a szezont."

A Ferrari az idei szezonra egy alacsony leszorítóerejű, nagy végsebességű konstrukciót tervezett, amely a nagydíjak jó részén az elvártnál gyengébben teljesített. Az olaszok a következő évre ezzel a tanulsággal készülnek. "Már ebben a szezonban is több leszorítóerőt akarunk termelni, a jövő évi autó pedig ennél is többet fog igényelni. Tudjuk, hogy eközben a riválisaink pontosan ugyanezt tervezik a saját 2020-as autóikkal, ezért nem lehet csak az a célunk, hogy a jelenlegi lemaradást ledolgozzuk. Ettől többre van szükségünk" - tette hozzá Binotto.